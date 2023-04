Một loại hạt của Việt Nam đang được người tiêu dùng Trung Quốc săn mua và ca ngợi hết lời

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 3/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 4.970 tấn, trị giá 295,06 triệu USD, tăng 44,9% về lượng và tăng 49,2% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 24,4% về lượng và tăng 23,5% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 111.170 tấn, trị giá 648,04 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.



Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.937 USD/ tấn, tăng 3,0% so với tháng 2/2023, nhưng giảm 0,7% so với tháng 3/2022.

Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của nước ta đạt mức 5.829 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, xuất khẩu hạt điều sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng so với cùng kỳ năm 2022, đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh, Nhật Bản… tăng trưởng từ 2 đến 3 con số.

Mặc dù Trung Quốc đang có nhu cầu lớn đối với hạt điều của Việt Nam nhưng ngành điều Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nước sản xuất châu Phi tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Sơn 1.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu trên 5.000 tấn hạt điều, trị giá 19,42 triệu USD, tăng 14,5% về lượng, nhưng giảm 25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2/2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Trung Quốc đạt mức 3.751 USD/tấn, giảm 4,6% so với tháng 1/2023 và giảm 35,2% so với tháng 2/2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Trung Quốc từ thế giới đạt mức 3.844 USD/tấn, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn cung hạt điều cho Trung Quốc tập trung chủ yếu từ các thị trường Việt Nam, Bờ Biển Ngà...

Trong 2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, nhưng tăng mạnh nhập khẩu từ các thị trường khu vực châu Phi.

Theo đó, 2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt xấp xỉ 2.570 tấn, trị giá 14,91 triệu USD, giảm 15,3% về lượng và giảm 26,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 68,73% trong 2 tháng đầu năm 2022 xuống còn 50,84% trong 2 tháng đầu năm 2023.

Ngược lại, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Ngà trong 2 tháng đầu năm nay, tăng 48,1% về lượng và tăng 72,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 764 tấn, trị giá 2,61 triệu USD. Thị phần hạt điều của Bờ Biển Ngà trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 11,69% trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 15,12% trong 2 tháng đầu năm 2023.

Như vậy có thể thấy, ngành điều Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nước sản xuất châu Phi tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo dõi số liệu có thể thấy, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều chế biến từ Việt Nam, trong khi đó nhập khẩu hạt điều thô hoặc sơ chế từ các nước châu Phi.

Thực tế, hạt điều Việt Nam rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. "Hạt điều được trồng ở nhiều nơi ở Trung Quốc như Hải Nam, Vân Nam, Quảng Tây nhưng do ảnh hưởng của thời tiết và môi trường nên hương vị luôn kém hơn một bậc so với hạt điều Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước sản xuất hạt điều lớn trên thế giới và hơn 90% hạt điều của Trung Quốc được nhập khẩu từ Việt Nam. Ngoài ra, thổ nhưỡng địa phương sâu, tơi xốp, chứa nhiều khoáng chất nên so với hạt điều của các nơi khác, hạt điều Việt Nam mẩy, nhân ngon hơn, tỷ lệ hạt xấu thấp hơn", tài khoản Wechat Trung Quốc Yuanshengsu cho biết.

Trong khi đó, chia sẻ với trang tin QQ News (Trung Quốc), người dùng có tên Tianhe Wanwu cho biết thêm, hạt điều Việt Nam giàu dinh dưỡng, thơm ngon ngậy bùi, là đặc sản nhất định phải mua khi sang Việt Nam.

Trên thị trường thế giới, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong 2 tháng đầu năm 2023, Brazil xuất khẩu 2.260 tấn hạt điều, trị giá 13,37 triệu USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 2 tháng đầu năm 2023, Mỹ nhập khẩu 20.900 tấn hạt điều, trị giá 120,2 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 24,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.