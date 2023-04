Một loại hạt của Việt Nam được ví như thực phẩm "vàng" cho sức khỏe đắt hàng ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản

Xuất khẩu hạt điều tăng do Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản mua nhiều

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt 60.000 tấn, trị giá 355 triệu USD, tăng 75% về lượng và tăng 79,5% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 50,4% về lượng và tăng 48,6% về trị giá.

Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 122.000 tấn, trị giá 708 triệu USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 14,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.913 USD/tấn, tăng 2,6% so với tháng 2/2023, nhưng giảm 1,2% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.826 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, Việt Nam đang trở thành nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

Nhờ sức mua lớn từ thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, xuất khẩu hạt điều trong quý I/2023 tăng cả về lượng và giá trị. Ảnh: BP

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt điều của nước này trong tháng 2/2023 đạt 9,15 triệu USD, tăng 37,2% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều đạt 19,42 triệu USD, trong đó, giá trị nhập khẩu điều từ Việt Nam đạt 14,911 triệu USD, chiếm 76,77% thị phần.

Trong khi đó, bước sang tháng 1/2023, Việt Nam đã trở thành thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Nhật Bản, đạt 705 tấn, trị giá 4,47 triệu USD, tăng 89,5% về lượng và tăng 71,8% về trị giá so với tháng 1/2022. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng từ 35,59% trong tháng 1/2022 lên 65,53% trong tháng 1/2023.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế, tháng 1/2023, nhập khẩu hạt điều của Nhật Bản đạt 1.070 tấn, trị giá 7,38 triệu USD, tăng 3,0% về lượng, nhưng giảm 12,9% về trị giá so với tháng 1/2022.

Tại thị trường Mỹ, tháng 01/2023, Mỹ nhập khẩu 11.550 tấn hạt đièu, trị giá 65,88 triệu USD, trong đó, Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Mỹ, lượng nhập khẩu đạt xấp xỉ 9.950 tấn, trị giá 56,3 triệu USD, giảm 15,6% về lượng và giảm 28,1% về trị giá so với tháng 01/2022.

Hạt điều là thực phẩm "vàng" cho sức khỏe. Ảnh: ĐMX.

Công dụng của hạt điều

Trên thực tế, hạt điều được coi là thực phẩm "vàng" cho sức khỏe. Trong hạt điều có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa như vitamin E, K, B6 và khoáng chất đồng, photpho, kẽm, magie, sắt và selen giúp duy trì tốt các chức năng của cơ thể.

Vì hạt điều cung cấp nguồn chất béo lành mạnh để cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu như Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K và sản sinh ra các axit béo quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Các chất béo từ hạt điều là chất béo không bão hòa đơn và đa tốt cho tim, giúp giảm cholesterol xấu khi tiêu thụ với lượng thích hợp.

Hạt điều chứa hàm lượng lutein và zeaxanthin cao, hoạt động giống như chất chống oxy hóa nên khi sử dụng thường xuyên sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi những thương tổn nhẹ, đặc biệt đối với người cao tuổi, thậm chí còn giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Hạt điều rất giàu magie là chất quan trọng cho sự phát triển của xương khớp, ngoài ra còn giúp duy trì huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp duy trì chức năng thần kinh và giữ cho xương chắc khỏe. Đối với phụ nữ sau mãn kinh, hạt điều có thể đem lại giấc ngủ thoải mái và dễ chịu hơn.

Vì hạt điều giàu các chất chống oxy hóa như axit anacardic, cardanol, cardol nên có hiệu quả tốt cho những bệnh nhân đang điều trị u bướu và ung thư.

Hạt điều chứa kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, chống nhiễm khuẩn, tổng hợp protein và chữa lành vết thương.

Sử dụng hạt điều sẽ giúp thay thế chất béo động vật bằng các chất béo bão hòa đơn và đã giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể và giảm tích tụ chất béo cũng như cholesterol. Hạt điều còn chứa chất oxy hóa, vitamin E có công dụng ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da và tóc, rất tốt cho phụ nữ.