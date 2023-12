Một năm 2023 "nháo nhào" trong làng giải trí Hoa ngữ

Scandal tình ái bủa vây các sao nam

Viêm Á Luân sụp đổ hình tượng nam thần một thời vì bê bối tình dục. Ảnh: Sina.

Những vụ scandal tình ái của các nghệ sĩ hàng đầu khiến làng giải trí Hoa ngữ đảo lộn. Trần Phi Vũ, Lý Dịch Phong, Thái Từ Khôn là những gương mặt nổi tiếng, đều phải đối mặt với sự tẩy chay và chỉ trích gay gắt từ công chúng.

Nam diễn viên Trần Phi Vũ khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng và hoài nghi khi bị blogger lan truyền loạt ảnh giường chiếu với hot girl Diệc Lâm. Vụ ồn ào này khiến Trần Phi Vũ đánh mất 210.000 lượt theo dõi chỉ trong một ngày, bị mỉa mai là “Ngô Diệc Phàm phiên bản 2.0”.

Ngoài ra, cánh săn ảnh xứ Trung khẳng định rằng, ngôi sao đỉnh lưu Thái Tử Khôn đã phát sinh quan hệ với một cô gái khi cả hai đi karaoke bar ở Bắc Kinh vào tháng 5/2021, đưa ra bằng chứng là video và đoạn thu âm được cho là cuộc đối thoại giữa mẹ Thái Từ Khôn và nhân viên trong ê-kíp quản lý của anh. Theo đó, anh ép cô gái này phá thai sau tình một đêm.

Lý Dịch Phong bị tẩy chay khỏi làng giải trí Hoa ngữ vì mua dâm. Ảnh: Sina.

Lý Dịch Phong đánh mất hoàn toàn sự nghiệp vì bê bối mua dâm, cáo buộc quấy rối tình dục. Khi vụ bê bối bị phanh phui, các bộ phim truyền hình của tài tử bị xóa khỏi các trang phát trực tuyến và hơn 300.000 người hâm mộ đã hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội trong vòng một ngày.

Tổng cục Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã ra lệnh “cấm sóng” vĩnh viễn đối với nam diễn viên. Ngoài ra, các danh hiệu, giải thưởng diễn viên từng đạt được trong sự nghiệp cũng bị xóa bỏ vì lý do “vượt giới hạn đạo đức, pháp luật”.

Vụ giết và phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng

Vụ án giết người xảy ra tại Hồng Kông vào cuối tháng 2/2023, nạn nhân là Abby Choi (Thái Thiên Phượng), người mẫu nổi tiếng, bị nhà chồng cũ sát hại và thi thể bị phân thành nhiều mảnh.

Abby Choi mất tích vào ngày 21/2 khi đang trên đường đón con tan học. Ngày 22/2, cảnh sát phát thông báo tìm người mất tích trên toàn đặc khu. Đến ngày 24/2, thi thể không nguyên vẹn của người mẫu Abby Choi được cảnh sát tìm thấy tại Tai Po, Hong Kong.

Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ cha mẹ và anh trai chồng cũ của Abby Choi. Chiều 25/2, chồng cũ của Abby Choi là Alex Kwong cũng bị bắt giữ sau khi cố gắng trốn lệnh truy nã và chống cự cảnh sát. Tổng cộng, lực lượng chức năng tới nay đã bắt giữ 7 nghi phạm, mỗi người phải đối mặt với các tội danh khác nhau, từ giết người đến che giấu tội phạm.

Cảnh Điềm bị phát tán clip nhạy cảm

Cảnh Điềm, nữ diễn viên tài năng cũng không tránh khỏi những scandal đen tối, khi bạn trai cũ sử dụng clip nóng để tống tiền cô. Hồi đầu tháng 4/2023, Cảnh Điềm trở thành tâm điểm chú ý khi phóng viên kinh tế Lý Vi Ngao của trang The Economic Observer đăng tải thông tin cựu vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa nợ nần cờ bạc, gán cho chủ nợ hình ảnh, video nóng của bạn gái cũ.

Diễn viên Cảnh Điềm từng trầm cảm khi bị bạn trai cũ dùng clip nhạy cảm để gán nợ. Ảnh: Sina.

Chia sẻ về cú sốc chia tay, Cảnh Điềm từng nói: "Đó là một cú sốc bi thảm, khiến tôi một thời gian dài không thể vượt qua, phải tạm dừng tất cả hoạt động", Cảnh Điềm nói. Theo đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh, cô nhốt mình trong nhà, không dám nói chuyện với ai và ngừng đóng phim hơn một năm rưỡi. Nữ diễn viên đi từ cảm giác đau khổ, bất lực đến tự đổ lỗi cho bản thân.

Loạt ngôi sao bị tố quấy rối tình dục trong quá khứ

Phong trào #MeToo đã lan rộng ở Đài Loan và Trung Quốc, khi các nghệ sĩ như MC Hoàng Tử Giảo, NONO, và Viêm Á Luân bị tố cáo về quấy rối tình dục. Những vụ án này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân mà còn khiến họ bị tẩy chay và mất đi các cơ hội nghệ thuật.

MC Hoàng Tử Giảo bị tố cáo quấy rối tình dục. Ảnh: Weibo.

Trong một bài đăng dài trên Instagram, người sáng tạo nội dung Khâu Diêu Nhạc tuyên bố bắt đầu hẹn hò với Viêm Á Luân khi mới 16 tuổi. Khâu Diêu Nhạc cáo buộc bạn trai cũ cưỡng ép anh quan hệ tình dục nhiều lần, còn quay lén trong lúc thân mật mà không có sự cho phép của anh. Viêm Á Luân bị tẩy chay ngay sau khi scandal nổ ra, dù anh tổ chức họp báo phủ nhận sự việc.



Một người có ảnh hưởng tên là Zofia tố cáo bị một MC nổi tiếng Hoàng Tử Giảo cưỡng hôn vào năm 17 tuổi. Khi cô gái bước sang tuổi 20, MC này ép buộc cô cởi áo để chụp ảnh trong phòng khách sạn. Hiện tại, Hoàng Tử Giảo đang hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ công chúng và những người nổi tiếng bị gọi tên. Anh bị khán giả tẩy chay, nhà sản xuất đình chỉ công việc, dẫn đến tổn thất hàng trăm ngàn USD.

Tháng 4/2023, cựu người mẫu Amber Chang lên tiếng tố MC NONO cưỡng hôn, xoa ngực và cố gắng cởi nội y của cô sau khi mời cô về nhà. Sau đó, NONO phủ nhận. Tuy nhiên, ngày 20/6, ngôi sao mạng Anisa tổ chức cuộc họp báo tuyên bố từng bị NONO quấy rối tình dục trong xe hơi. Cô nói thêm nhận được tin nhắn từ gần 20 phụ nữ khác là nạn nhân của nam diễn viên. Sau scandal này, NONO hiện tại không còn đất diễn trong làng giải trí.

Angelababy và Trương Gia Nghê bị phong sát vì đi xem Lisa múa khỏa thân

Angelababy bị "phong sát" sau khi đi xem Lisa (Blackpink) biểu diễn múa khỏa thân. Ảnh: Sina.

Angelababy và Trương Gia Nghê là hai diễn viên nổi tiếng đã bị cấm phát ngôn tạm thời trên mạng xã hội do đánh giá là đã tham gia vào hành động không đúng đắn. Cụ thể, ngày 1/11, trang cá nhân Weibo của Angelababy và Trương Gia Nghê - hai người đẹp xứ Trung từng xuất hiện tại show biểu diễn thoáy y của Lisa bị cấm phát ngôn. Với lập trường nghiêm ngặt của Trung Quốc chống lại việc quảng bá những tiết mục nghệ thuật bị coi là không đứng đắn, như Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc đã vạch ra, suy đoán này dường như không phải là điều xa vời. Thậm chí, nhiều người yêu cầu cấm sóng với họ vì họ được xem là những "ngôi sao bất tài", luôn chạy theo những trào lưu tiêu cực.

Sao nữ làng giải trí Hoa ngữ trốn thuế

Tống Tổ Nhi và Viên Băng Nghiên, hai ngôi sao nữ hàng đầu đều phải đối mặt với vấn đề trốn thuế. Scandal trốn thuế của Tống Tổ Nhi đã khiến cô bị cắt sóng, xóa tên khỏi nhiều chương trình và mất hợp tác với hàng chục nhãn hàng. Trước đó, Viên Băng Nghiên bị thông báo vi phạm pháp luật, cũng đứng trước nguy cơ bị cấm sóng.

Trong năm 2023, làng giải trí Hoa ngữ phải đối mặt với những mất mát đau lòng khi hai nghệ sĩ tài năng là diva Coco Lee và nữ diễn viên Châu Hải My, ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương trong lòng người hâm mộ.

Coco Lee và Châu Hải My qua đời

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Ánh: Sina.

Vào ngày 5/7, Lý Tư Lâm, chị gái của nữ ca sĩ Coco Lee đã chia sẻ thông báo buồn về sự ra đi của giọng ca "A Love Before Time" tại nhà riêng. Cô được người thân phát hiện và đưa tới bệnh viện, nhưng không thể qua khỏi. Coco Lee được biết đến với giọng hát ngọt ngào và tài năng nghệ thuật đa dạng. Theo chia sẻ từ người thân, cô đã phải đối mặt với tình trạng trầm cảm suốt vài năm qua và bệnh tình của cô ngày càng trở nên nặng nề. Đau lòng hơn, vào ngày 2/7, Coco Lee đã quyết định tự sát, để lại sự đau buồn và thương tiếc cho gia đình, bạn bè. Sự việc này còn kéo theo một cuộc tranh chấp tài sản giữa chồng cũ của cô và gia đình cô, với số tiền lên đến 128 triệu USD.

Trong khi đó, vào ngày 11/12, công ty quản lý của nữ diễn viên Châu Hải My đã đưa ra thông báo về cái chết đột ngột của nàng Chu Chỉ Nhược, được coi là "đẹp nhất màn ảnh". Trước đó, Châu Hải My đã phải đối mặt với căn bệnh Lupus ban đỏ, gây suy kiệt sức khỏe và buộc cô phải thở bằng máy oxy tại nhà. Dù có một người trợ lý đồng hành để chăm sóc, nhưng khi người trợ lý phát hiện ra Châu Hải My đã ngừng thở, sự mất mát của nữ diễn viên đã gây xót xa cho người hâm mộ và làng giải trí Hoa ngữ.