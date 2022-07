Một năm TP.HCM phong toả chống dịch Covid-19 (Bài 2): Những bài học lớn từ đau thương mất mát

10 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Từ thực tế công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và của một số nước trên thế giới, một số kinh nghiệm bước đầu được UBND TP.HCM đúc kết.

1. Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của lãnh đạo thành phố, huy động cả hệ thống chính trị cuảng tham gia và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và các quận, huyện, TP.Thủ Đức một cách đồng bộ. Thực hiện hiệu quả chiến lược "mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ". Trong đó, vai trò Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, TP Thủ Đức và phường xã, thị trấn đóng vai trò quyết định.

2. Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo dịch, xây dựng các tình huống và kịch bản diễn tập tương ứng từng cấp độ dịch là rất cần thiết và mang ý nghĩa quyết định cho sự chủ động khi ứng phó với dịch bệnh.

Kịp thời phát hiện địa bàn có nguy cơ để chủ động có giải pháp. Triển khai xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm, thần tốc để bóc tách F0 trong xử lý ổ dịch; phối hợp linh hoạt giữa kỹ thuật PT-PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

3. Việc cách ly F0 để chặn dịch lây lan là cần thiết nhưng không nhất thiết phải cách ly tập trung, chỉ cách ly tập trung khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Nhiều khu cách ly quy mô nhỏ gắn với địa bàn tốt hơn là cách ly tập trung quy mô lớn cấp quận, huyện hay thành phố.

4. Phát huy chiến lược điều trị theo 2 trụ cột: chăm sóc F0 dựa vào cộng động và điều trị tại bệnh viện. Huy động mọi nguồn lực để phát huy hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà. Củng hộ hệ thống điều trị 3 tầng.

5.Huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho công tác phòng, chống dịch, bao gồm: tăng cường phối hợp quân dân y, y tế công lập và tư nhân, Đông Tây ý kết hợp, phát huy hiệu quả vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện.

6. Phát huy sự phối hợp hiệu quả của lực lượng vũ trang, công an và y tế trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại các khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến trong thực hiện gói an sinh kết hợp công tác cách ly điều trị và chăm sóc tại nhà.

7. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công tác thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu chính xác.

9. Vaccine là chiến lược lâu dài và hàng đầu trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm độ bao phủ vaccine đến từng người dân.

10. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng các công nghệ mới trong giám sát, dự báo dịch bệnh, chăm sóc và điều trị F0 ở các tầng.