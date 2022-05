Những học sinh cá biệt, nghiện game... được liệt vào danh sách khó dạy, tuy nhiên với cách nhìn nhận của trường IVS thì các em chưa hẳn đã hư mà chỉ là chưa được yêu thương và giáo dục đúng cách.

Một ngôi trường đặc biệt



Ngày 7/5, tại Trường IVS, cơ sở huyện Thanh Oai, Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Theo dòng lịch sử Việt Nam", giao lưu cùng anh hùng Phạm Tuân và nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Gần 600 học sinh có mặt tại hội trường rất hào hứng khi được gặp nhà thơ nổi tiếng, anh hùng dân tộc "bước ra" từ trang sách. Cũng tại buổi giao lưu, học sinh được truyền cảm hứng tình yêu văn thơ cùng những chiến công lịch sử vang dội.

Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Hệ thống trường IVS và 2 khách mời. Ảnh: Phạm Hưng

Cô Nghiêm Thị Nguyệt Anh (ngoài cùng bên phải) và cô Lã Thị Oanh (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Phạm Hưng

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nghiêm Thị Nguyệt Anh, Hiệu trưởng Trường THPT IVS, cơ sở Hà Nội, mời các chuyên gia, nhân vật tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực để truyền cảm hứng cho học sinh là một hoạt động thường niên của Hệ thống trường IVS, mở rộng kiến thức cho học sinh và giúp các em có định hướng tốt hơn cho tương lai.

Hệ thống trường IVS có 3 cơ sở tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM. Đây cũng là ngôi trường nội trú nổi tiếng dạy cho đối tượng học sinh "đặc biệt" nghịch và nghiện game, ngoài những học sinh quanh địa bàn.

Mục tiêu đến năm 2025 của IVS sẽ là Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong sự nghiệp giáo dục và phát triển tài năng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Phạm Hưng

Mặc dù gọi là học sinh cá biệt, nghiện game nhưng với Hệ thống trường IVS, các em lại là những học sinh có tố chất đặc biệt. Tại trường IVS, các em đang được sống và học tập tại môi trường tốt về chất lượng giáo dục, lành mạnh về lối sống để rèn luyện, phát triển bản thân.

Cô Lã Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Phổ thông IVS, cơ sở Bắc Ninh, cho hay, nhà trường áp dụng những phương pháp giáo dục mới nhất, hiện đại nhất từ nhiều nước như The Leader in Me, Giá trị sống, Phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên thế kỷ 21, Đa trí tuệ trong lớp học, Các kỹ năng tổng hợp để nâng cao năng lực học sinh sẽ giúp các em chia sẻ về bản thân và hứng thú học tập, sáng tạo và yêu trường, yêu bạn, gắn bó với thầy cô, đây là chìa khóa giúp học sinh “cá biệt” trở nên “đặc biệt” phát huy tối đa tố chất bản thân.

Cơ sở vật chất trường IVS khang trang nhưng với mức học phí phù hợp với phụ huynh. Ảnh: NTCC

Hơn nữa, với mô hình thiếu sinh quân, học sinh sẽ được học về kỷ luật trong nếp sống hằng ngày theo quy định của quân đội. Các em được rèn luyện ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, sống tự lập.



"Học sinh cá biệt sau khi vào trường, đội ngũ chuyên gia sẽ khảo sát để nắm bắt những đặc điểm cũng như tố chất riêng của từng em, từ đó đưa ra những “phác đồ” phù hợp.

Sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo cô Nghiêm Thị Nguyệt Anh, nhà trường đổi mới phương pháp giáp dục theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Giảng dạy theo phương pháp nghiên cứu bài học, giáo viên không phải truyền đạt kiến thức mà gieo vấn đề, tạo tình huống, giao nhiệm vụ cho học sinh tìm ra kiến thức. Trường có nhiều giáo viên trẻ tâm huyết, nhiệt tình và kỹ năng công nghệ thông tin tốt, luôn cố gắng cải tiến phương pháp dạy, lồng ghép video hoặc tiểu phẩm hóa, kịch hóa sự kiện lịch sử.

Học sinh được phát triển khả năng theo đam mê với hình thức sinh hoạt các CLB: Guitar, Piano, Yoga, Hội Họa, Tiếng Anh… và nhiều môn thể thao khác. Ảnh: NTCC

Chia sẻ thêm về kế hoạch năm học mới 2022-2023, cô Nguyệt Anh cho hay, hiện tại trường có 300 học sinh hệ nội trú và gần 600 học sinh ngoại trú gần 600 học sinh. Sắp tới tuyển sinh 5 lớp 10 và trường đã xây dựng 12 tổ hợp môn học, công khai để phụ huynh lựa chọn. Các phòng học chức năng đầy đủ, đảm bảo dạy các môn năng khiếu như nhạc, mỹ thuật, võ. Khi học sinh nhập học, nhà trường mời giảng viên ở Học viện Âm nhạc Việt Nam đến kiểm tra phát hiện có tốt chất sẽ có lớp đào tạo năng khiếu.

Môn võ Vovinam - Việt võ đạo mang bản sắc dân tộc Việt được đưa vào giảng dạy trên toàn hệ thống IVS giúp học sinh tập thói quen vận động, tăng cường sự tập trung để quên dần những trò chơi Game ảo, học cách sống chủ động, loại bỏ những thói quen xấu, chiến thắng bản thân.

Đồng thời các em được phát triển khả năng theo đam mê với hình thức sinh hoạt các CLB: Guitar, Piano, Yoga, Hội họa, Tiếng Anh… và nhiều môn thể thao khác.

Phương châm phát triển môi trường giáo dục toàn diện Văn - Thể - Mỹ của trường IVS đã mang lại nhiều thành tựu về sự thay đổi nhân cách, trí tuệ cho học sinh.