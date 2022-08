Một người Việt bị đánh chết bên ngoài sòng bạc Bavet Campuchia

Cảnh camera ghi lại một người Việt bị đánh bên ngoài sòng bài ở Bavet, Campuchia.

Theo Khmer Times, vụ việc xảy ra vào lúc 3:15 sáng ngày 26 tháng 8 năm 2022 ngay trước Casino 67 ở làng Bavet Kandal, Bavet Sangkat, thành phố Bavet của Campuchia.



Theo cảnh sát Campuchia, người đàn ông thiệt mạng sau vụ hành hung hội đồng có tên là Duong Minteang - một người đàn ông Việt Nam 34 tuổi, làm nghề đầu bếp. Khmer Times lưu ý, nghi phạm đánh chết người đàn ông Việt Nam được xác định cũng là người Việt Nam. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ngay sau khi đánh chết người, theo cảnh sát thành phố Bavet.

Nhân chứng chứng kiến vụ đánh người này kể lại rằng, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có đến tiệm cầm đồ để vay tiền vào casino đánh bạc. Các nguồn tin sau đó cũng cho biết, một nhóm khoảng 4-5 nghi phạm bước vào để “nói chuyện” với nạn nhân.

Sau đó cả hai bên bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, tấn công người đàn ông tên Dương Minteang đến trọng thương, nguy kịch, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Sau khi phát hiện sự việc xảy ra, người dân đã trình báo công an địa phương đến can thiệp và điều tra vụ hành hung hội đồng khiến một người đàn ông Việt Nam tử vong. “Cảnh sát hiện đang xác minh vụ việc bằng hình ảnh nghiên cứu camera an ninh để nhanh chóng xác định thủ phạm gây án”, Khmer Times nhấn mạnh.