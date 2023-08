Một học sinh vừa trúng tuyển ĐH An ninh Nhân dân về quê nội chơi và mất tích khi đi tắm sông Một học sinh vừa trúng tuyển ĐH An ninh Nhân dân về quê nội chơi và mất tích khi đi tắm sông cùng người thân

Cháu Hoàng Nhã C, vừa trúng tuyển Đại học An ninh Nhân dân (TP.HCM), về quê nội ở phường Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương chơi và mất tích khi đi tắm sông, một người thân của cháu C. bị chết đuối. Sáng 24/8, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm cháu C.