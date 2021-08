Một phụ nữ mang thai 8 tháng nghi tự tử do đầu tư tiền trên mạng thua lỗ

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Duy Hậu)

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 12/8, một người đàn ông chạy xe Grab đi qua khu vực hồ Ông Giám thì thấy 1 chiếc xe máy để trên bờ. Tuy nhiên, người này chỉ nghĩ có ai đó đang đi dạo nên không để ý.

Đến sáng 13/8, người chạy Grab này tiếp tục đi qua thì vẫn thấy chiếc xe máy và đôi dép để trên bờ. Nghi ngờ có người tự tử nên người này trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: Duy Hậu)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Lập và Công an TP.Buôn Ma Thuột đã có mặt bảo vệ hiện trường. Sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều 2 xuồng máy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường lặn tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một phụ nữ. Đồng thời, nhanh chóng xác định nạn nhân là chị N.T..M.T (24 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo người nhà nạn nhân, chị T đang mang thai tháng thứ 8. Trước đó, chị T có đầu tư làm ăn trên mạng xã hội nhưng thua lỗ.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, chị T đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân cho biết, chị đang mang thai tháng thứ 8. Mặc dù được chồng nhiều lần khuyên can, nhưng 2 tháng gần đây, chị đầu tư tiền trên mạng Internet. Hiện chị bị thua lỗ, mất sạch số tài sản cuối cùng của 2 vợ chồng.

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ tự tử. Hiện ngành chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm và bàn giao thi thể chị T cho gia đình lo mai táng.