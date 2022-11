Một phụ nữ tố bị bạo hành gia đình, sau 33 tháng TAND quận Đống Đa chưa giải quyết xong đơn yêu cầu ly hôn

Trong thời gian Tòa án kéo dài thời gian xử lý, vụ án ly hôn không được xử lý dứt điểm, chị Minh cho biết anh N.N.L tiếp tục thách thức, chửi bới, hành hung chị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống. Anh L còn đập phá mồ mả của gia đình bố mẹ chị Minh.

Chị Nguyễn Nguyệt Minh đã làm đơn tố giác hành vi kể trên. Công an huyện Thanh Trì đã tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tiến hành điều tra và Khởi tố vụ án hình sự N.N.L xâm phạm mồ mả được trình báo ngày 5/11/2021 xảy ra tại nghĩa trang Văn Điển, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 20/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND huyện Thanh Trì đề nghị truy tố bị can N.N.L can tội Xâm phạm mồ mả, phạm vào khoản 2, Điều 319 Bộ luật Hình sự năm 2015.