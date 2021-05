Một vụ giết người rúng động cả Lào Cai

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vàng Seo Vềnh (SN 2001, trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người.



Phía sau vụ án mạng thương tâm bắt nguồn từ việc tranh chấp tài sản là bi kịch từ những mâu thuẫn trong gia đình; từ nhận thức xã hội còn hạn chế của đối tượng gây án…

Sau khi vợ là Giàng Thị Mái (SN 1981) mang theo 2 con sang Trung Quốc, anh Vàng Seo Chà đi thêm bước nữa rồi sinh được cháu Vàng Seo Mùa (SN 2018). Cuộc sống của Vàng Seo Chà và người vợ mới cưới sẽ bình lặng trôi đi nếu không có sự trở về của cậu con trai là Vàng Seo Vềnh từ sau Tết Nguyên đán năm 2021…

Giữa hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong đó có việc chia tài sản. Chiều 4/5, anh Chà cùng vợ đi làm có giao Vàng Seo Mùa cho anh trai là Vàng Seo Vềnh, là anh em cùng bố khác mẹ nhờ trông giúp.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Vềnh cho biết trong lúc đưa em xuống trường mầm non chơi, do mải chơi điện thoại nên đã ngủ quên, tỉnh dậy không thấy em Mùa đâu. Vềnh đã cùng người thân trong gia đình và hàng xóm đi tìm. Trong lúc cả gia đình đang tá hỏa thì khoảng 23h cùng ngày, Vềnh đã bế xác em trai về nhà.

Khi đó, trên người cháu Mùa có bám dính nhiều bùn đất trên người và vùng đầu, mặt, cổ. Khi gia đình gặng hỏi thì Vềnh nói rằng đã tìm thấy em trai nằm tử vong ở rãnh hào trong rừng vầu của thôn. Sau khi lau rửa cho em trai, Vềnh đã bế Mùa về nhà.

Gia đình nghi ngờ nguyên nhân chết của Mùa nên đã nhờ người báo Công an đến để làm rõ nguyên nhân chết của Mùa. Ngay sau đó, Vềnh đã mượn xe của bác họ và bỏ đi, không xác định được đi đâu, làm gì, cùng với ai.

Khoảng 1h ngày 5/5, Công an huyện Bắc Hà nhận tin báo của Công an xã Hoàng Thu Phố về cái chết chưa rõ nguyên nhân, nạn nhân là cháu Vàng Seo Mùa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thượng tá Nguyễn Viết Lâm, Trưởng Công an huyện và Thượng tá Nguyễn Đức Công, Phó trưởng Công an huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an xã Hoàng Thu Phố bảo vệ hiện trường, các điều tra viên rà soát, sàng lọc những đối tượng trong diện nghi vấn.

Quá trình khám nghiệm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà phát hiện trên người cháu Vàng Seo Mùa có bám dính nhiều bùn đất, khoang miệng, hai lỗ mũi có nhiều đất, hai mắt xung huyết, nghi vấn đây là vụ án mạng.

Dẫn giải đối tượng Vàng Seo Vềnh (giữa) đến hiện trường vụ án.

Từ các thông tin thu thập được và lời khai của gia đình cháu Mùa, Thượng tá Nguyễn Đức Công nhận định, quá trình được giao trông Mùa, Vềnh mải chơi và ngủ quên nên đã để em đi chơi và ngã tử vong.

Khi tìm được xác Mùa đưa về nhà, do bị gia đình chửi bới nên Vềnh đã sợ hãi và bỏ đi. Một nguyên nhân khác là trước đó Vềnh có mâu thuẫn với bố đẻ là Vàng Seo Chà về việc chia ruộng đất nên đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại em trai là cháu Vàng Seo Mùa…, sau đó sợ bị phát hiện nên đã bỏ trốn.

Đêm 5/5, những cơn mưa rừng xối xả đổ xuống Bắc Hà. Trong đêm, mặc dù trời mưa to gây khó khăn cho công tác đi lại nhưng với tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh không bỏ lọt tội phạm, lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai; đồng thời triển khai nhiều mũi trinh sát, tập trung lực lượng rà soát, kiểm tra và xác định hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Quá trình triển khai, Công an huyện Bắc Hà phải đối mặt với không ít khó khăn. Sau khi gây án, đối tượng nghi vấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên việc xác định được hiện trường nơi xảy ra vụ việc không thực hiện được. Trong quá trình đó, các trinh sát chạy đua với thời gian bởi Vềnh đã sang Trung Quốc làm ăn, sinh sống từ nhiều năm nay.

Theo thông tin các trinh sát có được, vào Tết Nguyên đán 2021, đối tượng vừa quay lại địa phương và sinh sống cùng bố đẻ, nếu không kịp thời triệu tập, đối tượng sẽ bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình thu thập tài liệu, Công an huyện Bắc Hà còn thu thập được nhiều thông tin liên quan đến vụ án.

Cụ thể, trong quá trình sinh sống giữa Vềnh và bố đẻ Vàng Seo Chà nhiều lần mâu thuẫn về việc ông Chà lấy vợ hai và sinh thêm con sẽ ảnh hưởng đến việc chia đất sau này.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đã ra thông báo truy tìm người đối với Vàng Seo Vềnh cùng với phương tiện Vềnh sử dụng là chiếc xe máy Honda Wave RSX, màu đỏ đen, biển số 24B1-931.41, để làm rõ sự việc. Đồng thời đã thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết của Vàng Seo Mùa.

Quá trình khám nghiệm tử thi bước đầu xác định: Vàng Seo Mùa chết vào khoảng thời gian từ 16 đến 18h ngày 4/5. Bên ngoài tử thi không có thương tích, dấu vết gì. Sơ bộ ban đầu kết luận Mùa tử vong do ngạt cơ học, có dị vật ở khí quản. Công an huyện Bắc Hà đã kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp trinh sát và nghiệp vụ, đến chiều 7/5, Công an huyện Bắc Hà đã xác định Vềnh đang lẩn trốn tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai. Ngay trong ngày, Công an huyện Bắc Hà đã triệu tập đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Hà, Vàng Seo Vềnh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vềnh bảo Mùa ngồi xuống hố đất đã đào, sau đó đối tượng bóp cổ và bịt miệng Mùa cho đến khi em không có phản ứng gì. Lúc này, Vềnh nghĩ rằng Mùa đã tử vong nên bế Mùa nằm ngửa xuống hố đã đào, dùng tay bới đất lấp lên để chôn.

Sau khi gây án, đối tượng tìm cách che giấu các dấu vết bằng việc dùng chân giẫm lên đất cho phẳng rồi lấy là cây để phủ lên bề mặt…

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đã tiến hành khám nghiệm hiện trường theo sự chỉ dẫn của Vàng Seo Vềnh, quá trình khám nghiệm đã thu giữ vật chứng và các tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vàng Seo Vềnh để điều tra, làm rõ. Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vềnh về hành vi giết người.