Vụ xe chở gạch 30 tấn làm sập cầu 5 tấn: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

Chiều 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Đức Vinh (SN 1996, cư trú xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".