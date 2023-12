Lũ vùng Đồng Tháp Mười, dân Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang bắt cá chốt trứng to như trái chuối Lũ muộn vùng Đồng Tháp Mười, dân Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang bắt cá chốt trứng to như trái chuối

Sau nhiều ngày chờ đợi, những ngày đầu tháng 10, người dân ở vùng Đồng Tháp Mười (trên địa bàn tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp) đã thấy lũ tràn đồng. Mặc dù lũ về muộn so với các năm trước, song mùa lũ năm nay cũng mang tới nhiều sản vật, trong đó có các loại cá đồng như cá chốt trứng giá trị kinh tế cao.