Mưa lớn, lũ về trong đêm khuya người dân Nha Trang hối hả tháo chạy

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, một số địa phương ở tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-60 mm.

Nước bất ngờ đổ về người dân Nha Trang tháo chạy. Ảnh: Công Tâm

Vào tối 15/11, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, dâng cao khiến nhiều khu vực ở các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) ngập sâu, từ 0,5 đến khoảng 1m, tràn vào nhà dân. Nước dâng nhanh bất ngờ khiến người dân chật vật kê cao đồ đạc, sơ tán đến khu vực cao hơn.

Lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn người dân. Ảnh: Công Tâm

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút từ 20h30 đến 21h00, dòng nước chảy xiết đổ về khu dân cư khiến đoạn đường này tê liệt cục bộ, có nơi ngập đến hơn 0,5m.

Tại đường Trung Tâm (xã Vĩnh Thạnh) ngập sâu khoảng 0,3m, phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Xe máy của người dân không thể di chuyển trong lũ, đành phải dắt bộ. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm lội trong lũ để có thể đi mua nhu yếu phẩm.

Một số vùng trũng ở Nha Trang bị ngập sâu. Ảnh: Công Tâm

Gia đình ông Lê Anh Khoa (xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) sử dụng tấm tôn làm vách ngăn lũ. Tuy nhiên, lũ dâng cao, vách ngăn của ông Khoa chỉ chống chịu phần nào. Hai vợ chồng ông Khoa tất tả kê tài sản có giá trị lên cao để giảm thiệt hại. "Nước lên nhanh quá, hai vợ chồng tôi đi làm về thì nghe có lũ nên dọn dẹp, kê đồ lên cao. Chắc tối nay tôi thức để tát nước ra" - ông Khoa nói

Theo ghi nhận, vào khoảng 21h00, lực lượng chức năng bắt đầu phong tỏa từ Km5 đường 23 tháng 10 (TP. Nha Trang) theo hướng đi huyện Diên Khánh (kéo dài 3km) do ngập sâu cục bộ, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này phòng tránh nguy hiểm.



Khu vực cấm các phương tiện đi lại. Ảnh: Công Tâm

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, tính đến 21h ngày 15/11, mực nước trên sông Cái Nha Trang là 10,22m (thấp hơn mức báo động 3 là 0,78m).