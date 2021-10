TT-Huế: Nhiều vùng ngập lũ do mưa lớn kéo dài, thủy điện tăng lưu lượng xả nước

Trưa 17/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền về hạ du.

Nước lũ tràn vào khu dân cư ở xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) khiến người dân phải đi lại bằng thuyền. (Ảnh: N.T)

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 24 giờ qua, trong lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm. Theo dự báo, từ ngày 17/10 đến ngày 19/10 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to.

Căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 12h ngày 17/10 ở mức +55,39m, lưu lượng đến hồ 2.658m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 988m3/s, thực hiện quy trình vận hành liên hồ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết hồ Hương Điền.

Người dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) bì bõm lội nước lũ. (Ảnh: N.T)

Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền phải thực hiện điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.300-1.600m3/s, đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng xả là lúc 13h ngày 17/10.

Trưa cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch (thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5) tiến hành vận hành điều tiết hồ Tả Trạch.

Nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) bị nước lũ tràn vào. (Ảnh: N.T)

Theo đó, căn cứ mực nước hồ Tả Trạch lúc 10h ngày 17/10 ở mức +33,93m, lưu lượng đến hồ 2.980m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 80m3/s, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch điều tiết tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-400m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng là lúc 15h ngày 17/10.

Đoạn quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) bị ngập lũ khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: T.H)

Theo ghi nhận của PV, đến trưa 17/10, mưa lớn kéo dài và nước các sông lên nhanh đã khiến nhiều vùng ở Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt. Nhiều khu vực thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc, TP.Huế bị ngập khá nặng khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, giao thông ách tắc.

Tại các xã Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành… thuộc huyện Quảng Điền, nhiều đoạn đường đã bị ngập sâu khoảng 0,2-0,5m, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Hiện mực nước trên các sông ở Thừa Thiên-Huế đang lên nhanh do mưa lớn tiếp diễn. (Ảnh: T.H)

Tại huyện Phong Điền, các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Chương, thị trấn Phong Điền…, mưa lũ cũng đã gây ngập nhiều nơi. Nhiều đoạn trên các tuyến tỉnh lộ 4, 11B, 6, quốc lộ 49 và rất các tuyến đường liên thôn ở huyện giao thông bị chia cắt do ngập lũ…

Mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên-Huế nhiều đoạn bị ách tắc. Như đoạn quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) đã bị ngập cục bộ khoảng 20cm khiến phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.