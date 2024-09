Nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học hôm nay (11/9) tránh ngập lụt

Học sinh nghỉ học tránh ngập lụt sau cơn bão số 3

Tối 10/9, Sở GDĐT Yên Bái đã có công văn 1232/SGDĐT-GDTH về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.

Trong công văn, Sở GDĐT Yên Bái yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; Các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN-GDTX tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết thứ Bảy (ngày 14/9/2024), trong thời gian nghỉ học không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe con người.

Một trường ở huyện Thanh Trì ngập đường trước cổng trường. Ảnh: NTCC

Tính đến ngày 10/9, 685 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị thiệt hại nhà cửa, tài sản do sạt lở đất, ngập lụt. 20 cán bộ, công chức của Sở GDĐT có nhà bị ngập lụt. 2 giáo viên thuộc thành phố Yên Bái thiệt mạng do sạt lở đất; 7 học sinh thiệt mạng, trong đó Lục Yên (1 em), Văn Chấn (1 em), Văn Yên (1 em) và thành phố Yên Bái (4 em).

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT về công tác ứng phó với bão số 3 và ảnh hưởng mưa lũ sau bão.

Chủ động theo sát tình hình, ngay sau khi nước rút huy động các lực lượng tập trung nhanh chóng vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, thiết bị dạy học; thực hiện tiêu độc, tẩy trùng, phòng bệnh phát sinh, vệ sinh môi trường sau bão đảm bảo an toàn để đón học sinh đến trường.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học, phân công giảng dạy từ ngày 16/9/2024 đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình mưa lũ của cơ quan, đơn vị về Sở theo quy định 4 lần/ngày (vào trước 6h00, 10h00, 15h00 và 17h00).

Tại tỉnh Thái Nguyên, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị ngập, giao thông đi lại khó khăn, nhiều trường học bị gió bão làm tốc mái, đổ cây, gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học… Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các huyện Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ của tỉnh này đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 10/9; thành phố Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học hai ngày 10 và 11/9.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cấp chính quyền địa phương yêu cầu ngành Giáo dục và các đơn vị trường học tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh để tổ chức kịp thời việc dạy và học khi tình hình ổn định. Các nhà trường ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thông tin mới nhất từ Sở GDĐT Hà Nội, tính đến trưa 10/9, trên địa bàn có 117 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó nhiều trường triển khai hình thức học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học. Hôm nay (11/9), nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học hoặc học online cho đến khi có thông báo mới.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo các nhà trường chú trọng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các nhà trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hàng ngày rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp.

Sở GDĐT cũng lưu ý với các đơn vị, nhà trường bị ảnh hưởng nặng của bão; các trường ở xã đảo, địa bàn vùng trũng... cần có kế hoạch, chủ động triển khai hình thức dạy học trực tuyến để bảo đảm kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Theo thống kê của Sở GDĐT Lạng Sơn, có 393 trường trong tổng số 653 trường học trên toàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ học do những ảnh hưởng cơn bão số 3 Yagi.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 9/9/2024 (đối với những đơn vị đủ điều kiện tổ chức dạy và học).

Những đơn vị trường học, điểm trường còn bị ngập úng, chưa sửa chữa khắc phục thiệt hại xong, dễ gây mất an toàn trường học; những trường học, điểm trường học sinh phải qua sông, suối nước to chảy xiết nguy hiểm, đèo dốc sạt lở - thì tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học.

Ngoài ra, một số tỉnh thành khác đang bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 cũng cho học sinh nghỉ học nếu trường không đảm bảo điều kiện.

Bộ trưởng Bộ GDĐT về chỉ đạo khắc phục sau bão số 3

Ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ GDĐT có Công điện số 1200/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo công tác khắc phục sau bão số 3 (YAGI).

Công điện nêu rõ: Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn ở diện rộng, làm thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định hoạt động dạy và học, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với các cơ quan y tế để khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão. Đảm bảo điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại trường.

Thời gian mưa lâu, kéo dài làm cho đất ngấm nước bị mềm, yếu, nguy cơ gây sạt lở đất rất cao, cần chủ động rà soát, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa, khắc phục. Cương quyết không đưa vào sử dụng các công trình không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ đổ sập. Lên kế hoạch và triển khai ngay việc sửa chữa cơ sở hạ tầng trường học, đặc biệt ưu tiên các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của giáo viên và học sinh. Di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khỏi các khu vực bị hư hại nặng hoặc chưa an toàn.

Rà soát hệ thống cây xanh, tường rào, cổng trường, có phương án tỉa cành, phòng chống sập tường, đổ cây. Đặc biệt kiểm tra các điểm trường, các cơ sở giáo dục gần sông suối, gần khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cảnh báo hoặc ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn.

Đảm bảo cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm và trang thiết bị dạy học cần thiết cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Tổ chức hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương trong việc cứu trợ và khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình giáo viên, học sinh chịu thiệt hại nặng.

Có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng vật dụng cần thiết cho học sinh các trường bán trú, nội trú đảm bảo an toàn, chu đáo, thuận tiện cho học sinh.

Trước đó, ngày 4/9, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có Công điện về việc chủ động ứng phó bão số 3 và ngày 7/9 có Công điện về việc tăng cường ứng phó với bão số 3 (bão Yagi).