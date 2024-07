Mua lượng lớn hàng cấm từ Quảng Trị mang về Huế tiêu thụ, 2 người bị bắt

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Trí (SN 1958, trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế) và bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1957, trú tại xã Phú Mậu, TP.Huế) do có hành vi mua bán hàng cấm.

Công an lấy lời khai bà Nguyễn Thị Thanh Loan về hành vi mua bán hàng cấm. Ảnh: C.Q.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Huế phát hiện ông Ngô Văn Trí có những biểu hiện liên quan đến mua bán hàng nhập lậu. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào ngày 23/7, lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ông Trí tại địa chỉ 5/56 đường Triệu Quang Phục, phường Thuận Hòa, TP.Huế.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ 2.280 bao thuốc lá nhập lậu gồm các nhãn hiệu Zet, Hero, ESSE….

Tang vật vụ án. Ảnh: C.Q.

Tiếp đó, khám xét khẩn cấp tại các lô 70, 71 khu vực lầu chuông dưới thuộc chợ Đông Ba do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 1.732 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Bước đầu ông Trí và bà Loan khai nhận đã mua số thuốc lá nhập lậu nêu trên từ nhiều người không rõ lai lịch tại Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) rồi đưa vào Huế để tiêu thụ.