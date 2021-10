Mùa nước nổi Đồng Tháp chưa năm nào chợ cá đồng lại vắng vẻ như năm nay

Theo chị Đặng Thị Kim Vàng - chủ vựa mua bán các loại cá đồng, lươn, ếch tại chợ, năm nay, nước thấp cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân ở Long An và Đồng Tháp đang thực hiện giãn cách xã hội, việc đi lại liên tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Vì thế, số hộ dân đánh bắt cá đồng giảm nhiều so với mọi năm nên lượng cá do các hộ giăng câu lưới ở địa phương và các huyện lân cận của tỉnh Long An về chợ giảm khoảng 70% so với cùng kỳ các năm trước.

Nước lũ thấp, cá đồng ít cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động mua bán cá đồng tại huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) kém sôi động.

Tuy lượng cá giảm nhưng giá cá đồng tại chợ cá đồng Trường Xuân năm nay không tăng so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sức tiêu thụ giảm.

Cụ thể, cá chốt giá từ 50 - 55 ngàn đồng/kg, cá lăn 70 - 75 ngàn đồng/kg, cá lóc từ 60 - 110 ngàn đồng/kg tùy loại, lươn từ 100 - 120 ngàn đồng/kg, ếch từ 60 - 65 ngàn đồng/kg.



Nước lũ thấp, cá đồng ít cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 giá cá không cao nên người dân đánh bắt cá giảm thu nhập và các tiểu thương gặp khó khăn trong việc mua bán.