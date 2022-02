Mua sắm đầu năm, nhìn hóa đơn bất ngờ được giảm mấy chục nghìn đồng, vì sao?

Cửa hàng quần áo giảm thuế VAT xuống 8%

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người dân đi siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm, ăn uống đã bắt đầu được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8%. Một số cửa hàng cũng dán thông báo rõ về mức thay đổi này theo Nghị định 15/2002 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế kể từ ngày 1/2.

Một cửa hàng thời trang thông báo giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% theo quy định mới. Ảnh: Hồng Phúc.

Anh Phúc Thịnh (ngụ quận 6) cho biết, ngày 8/2, anh đi mua sắm tại cửa hàng Uniqlo bên trong trung tâm thương mại Aeon Bình Tân. Anh khá bất ngờ khi mua một chiếc áo thun và một chiếc áo sơ mi có tổng giá trị 548.000 đồng nhưng đến quầy thu ngân thì chỉ còn 537.000 đồng.

"Tôi có hỏi thì nhân viên cho biết tất cả sản phẩm đang kinh doanh đều áp dụng mức thuế VAT mới là 8%, thay vì 10% như trước, tức giảm được 2%. Tính ra, tôi được giảm 11.000 đồng, dù không nhiều nhưng cũng vui vui. Nếu tính luôn một số chi phí khác, một tháng cũng có thể tiết kiệm được một ít", anh Thịnh nói.

Ghi nhận cho thấy, tại cửa hàng này, nhiều khu vực đều có dán thông báo giảm 2% thuế VAT theo Nghị định 15. Giá được niêm yết trên các sản phẩm quần áo, quầy kệ vẫn còn để ở mức chịu thuế VAT 10%, nhưng đến quầy tính tiền, khách chỉ phải thanh toán VAT ở mức 8%.

Mức giá mới sau khi áp dụng thuế VAT 8% cũng được thông báo rõ. Ảnh: Hồng Phúc.

Uniqlo dán thông báo mức giá áp dụng VAT 8%. Cụ thể, sản phẩm 399.000 đồng sẽ còn 391.000 đồng, sản phẩm 499.000 đồng sẽ còn 489.000 đồng, sản phẩm 599.000 đồng còn 588.000 đồng, sản phẩm 799.000 đồng còn 784.000 đồng. Nếu mua sắm online, mức giá niêm yết hiện là mức giá đã áp dụng thuế VAT 8%.



"Hóa đơn của tôi gần 2 triệu đồng. Đầu năm nhưng vẫn mua sắm nhiều, vì thấy có nhiều sản phẩm khuyến mãi, giá tốt. Nhân viên cũng thông báo được giảm khoảng 40.000 đồng so với trước đây, vì áp dụng thuế VAT mới 8%. Tính ra cũng được giảm giá kha khá", chị Thanh Hà (ngụ quận Bình Tân) vui vẻ nói.

Siêu thị, xe công nghệ cũng áp dụng thuế VAT mới

Một số siêu thị như Lotte Mart, Go!… cũng đã thông báo giảm thuế VAT cho một số hàng hóa, từ thuế 10% trước đây sẽ còn 8%.

Nhiều ứng dụng gọi xe công nghệ như Grab, Be, Baemin cũng đã thông báo áp dụng mức thuế VAT mới cho các dịch vụ sau khi chính sách giảm thuế có hiệu lực.

Thông báo của Grab cho biết từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12, khoản thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách sẽ được giảm 2% (tức là mức thuế suất thuế GTGT do người dùng chi trả sẽ là 8% thay vì 10% như trước đó).

Thời gian áp dụng giảm mức thuế suất thuế GTGT theo quy định của Nghị quyết 43 và Nghị định 15 sẽ chính thức có hiệu lực với các dịch vụ GrabCar, GrabCar Protect, GrabCar Plus, GrabCar Economy, GrabCar Rent, GrabBike từ ngày 1/2.

Tuy nhiên, hãng cũng cho biết thêm thời gian áp dụng diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, hệ thống sẽ bắt đầu cập nhật thay đổi thuế GTGT áp dụng theo Nghị định 15 và Nghị quyết 43 từ ngày 15/2/2022.

"Trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 14/2/2022, Grab vẫn tạm thu thuế GTGT theo mức thuế suất 10% và sẽ tính toán lại mức Thuế GTGT chênh lệch để hoàn trả cho Đối tác thông qua ví tài xế. Thời gian dự kiến hoàn trả trước ngày 26/2", thông báo của Grab cho hay.

Các ứng dụng gọi xe cũng giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%. Ảnh: Hồng Phúc.

Ứng dụng Be cho biết từ ngày 1/2, chính sách thuế VAT áp dụng đối với hoạt động hợp tác kinh doanh giữa Be Group và tài xế Be sẽ được điều chỉnh. Thay đổi sẽ áp dụng với toàn bộ tài xế hợp tác với Be Group cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh và dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Hãng này sẽ tiến hành trích giữ, kê khai và nộp thuế VAT (thuế suất 8%) đối với toàn bộ doanh thu vận tải của các chuyến xe, đơn hàng trước khi phân chia doanh thu hợp tác kinh doanh cho tài xế Be với tỷ lệ chia sẻ doanh thu không thay đổi.