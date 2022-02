Thuế VAT giảm từ tháng 2/2022, đâu là những xe máy thuộc diện giảm giá?

Thị trường xe ở Việt Nam có nhiều biến động trong thời gian vừa qua khi xe ô tô lắp ráp trong nước được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, xe ô tô điện chạy pin được miễn phí 100% trước bạ từ tháng 3 tới đây. Chưa dừng lại ở đó, thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô điện dưới 9 chỗ ngồi cũng giảm 12% so với quy định hiện hành.

Thuế VAT dành cho xe máy dưới 125cc giảm còn 8%. Ảnh Quang Minh.

Người dùng xe máy cũng được hưởng niềm vui khi kể từ tháng 2/2022, thuế giá trị gia tăng (VAT) dành cho xe có dung tích xi-lanh dưới 125cc sẽ được giảm từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, nhiều loạt các hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất VAT10% sẽ giảm còn 8%, trong đó có xe máy. Tuy nhiên, chỉ những xe máy có dung tích xi-lanh dưới 125cc mới đủ điều kiện áp dụng giảm thuế VAT.

Những dòng xe máy giảm thuế VAT giảm từ tháng 2/2022

Sau khi thuế VAT mới chính thức được áp dụng, phóng viên Dân Việt đã tìm hiểu thực tế giá bán xe máy tại các cửa hàng. Do là dịp năm mới nên chưa nhiều cửa hàng xe máy mở cửa, tuy nhiên giá xe đã bắt đầu được điều chỉnh giảm so với trước.

Nhiều dòng xe máy được điều chỉnh giá niêm yết. Ảnh Quang Minh.

Theo đó, Honda Future 125 FI TIêu chuẩn được giảm 30.290.000 VNĐ xuống còn 29.739.273 VNĐ, xe tay ga Airblade 125 2022 Tiêu chuẩn giảm từ 41.490.000 VNĐ còn 40.735.637 VNĐ, phiên bản 150cc giữ nguyên giá bán.

Honda LEAD Tiêu chuẩn giảm còn 38.281.091 VNĐ so với mức giá trước đây là 38.990.000 VNĐ, Honda Vision, Wave Alpha,... cũng đều được điều chỉnh giá bán lẻ thấp hơn trước.

Honda Vison cũng giảm so với trước. Ảnh Quang Minh.

Bên cạnh giá bán lè đề xuất đã giảm so với trước, ngoài Tết người dùng mua xe máy còn nhận được nhiều chương trình khuyến mại, tặng quà đến từ các đại lý do nhu cầu mua xe của người dân giảm rõ rệt so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Như vậy, mỗi chiếc xe máy dưới 125cc khi đến tay người tiêu dùng thời điểm từ tháng 2/2022 sẽ giảm vài trăm nghìn đển cả triệu đồng.