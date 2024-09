Mực nước lên 26m, Phú Thọ ra báo động 3 sông Bứa, dồn sức dồn lực khắc phục hậu quả bão số 3

Phú Thọ báo động lũ 3 trên sông Bứa. Video: Đăng Khôi

Hiện mực nước trên sông Bứa tại trạm Thanh Sơn (Phú Thọ) đo được là 26m, dự kiến tiếp tục lên. Trước tình hình này, tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh báo động số 3 trên sông địa bàn huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Tâm Nông, Cẩm Khê.



Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh từ 7 giờ ngày 7/9 đến 6 giờ ngày 8/9 có mưa giông, lượng mưa đo được tại các trạm Tân Minh (Thanh Sơn) 267,8mm; Xuân Sơn (Tân Sơn) 230,8mm; thị trấn Yên Lập 149,6mm; Thanh Thủy 142,8mm; Việt Trì 116mm; Cẩm Khê 121,4mm; Mỹ Lương (Yên Lập) 110,8mm... Các nơi khác trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, các nơi khác lượng mưa phổ biến từ 24-100mm.

Nước dâng cao tại các đập tràn qua suối các xã Xuân An, Lương Sơn, huyện Yên Lập. Ảnh: CTV

Tỉnh Phú Thọ đang thống kê cụ thể thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: CTV

Bão số 3 đã khiến 2 người bị thương (huyện Thanh Thủy và Tam Nông); 178 ngôi nhà bị cây đổ, tốc mái, trong đó huyện miền núi Yên Lập có 107 ngôi nhà, Thanh Thủy 22 nhà, huyện Thanh Ba 31 nhà...; 50 nhà dân tại huyện Thanh Sơn phải di dời (xã Yên Lương 30 nhà và xã Văn Miểu 20 nhà); 4 nhà tại huyện Đoan Hùng bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 9 trường học, 2 nhà văn hóa bị tốc mái…

Ngoài ra, mưa bão còn khiến khiến nhiều diện tích hoa màu, cây xanh đô thị và hàng chục nhà xưởng, cột điện hạ thế của nhiều địa phương bị gãy, đổ. Tại huyện Thanh Thủy, mưa bão còn khiến 1 lồng cá bị chìm, 20 lồng cá bị vỡ.

Ngay trong đêm 7/9, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, nhất là tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, bảo đảm điều kiện tốt nhất để học sinh được học trong môi trường an toàn.

Bão số 3 làm đổ gốc cây to, đổ cột điện tại phường Nông Trang, TP. Việt Trì. Video: Hoan Nguyễn

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn.

Chủ động vận hành, điều tiết nước và triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ chứa và hạ du nhất là các tuyến đê xung yếu, các cống dưới đê bị sự cố, các hồ chứa lớn, các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa xung yếu, công trình đang thi công.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Toản – Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn cho biết: Bão số 3 đã khiến huyện miền núi Tân Sơn có mưa rất lớn; kèm theo gió lốc lớn, khiến cuộc sống, sản xuất nông nghiệp của người dân chịu nhiều thiệt hại. Hiện chúng tôi chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng nhiều diện tích hoa màu, nhất là lúa đã chín của người dân bị ngập úng nặng nề, trên diện rộng; một số đập tràn đang bị ngập nước, chia cắt…

Lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Ảnh: Hoan Nguyễn

Công an huyện Tân Sơn triển khai giúp bà con nông dân di chuyển người, tài sản tránh thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra. Ảnh: H.N

Công an huyện Yên Lập phối hợp với các lực lượng quân và dân trên địa bàn ứng trực tại các vị trí xung yếu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đập tràn, hồ chứa nước, cầu treo... Ảnh: H.N

Để ứng phó với bão số 3 Yagi gây ra, ngay từ ngày 7/9, lực lượng chức năng toàn huyện Tân Sơn đã thường trực 100% quân số, thành lập 9 tổ cứu hộ cứu nạn, trang bị phương tiện, thiết bị, phối hợp với lực lượng công an 17 xã trên địa bàn huyện tập trung tập trung thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo đơn vị chia thành 5 tổ công tác trực tiếp kiểm tra 17/17 xã.

Trong ngày, 7/9, lực lượng chức năng Tân Sơn đã phối hợp cùng lực lượng các xã di dời 179 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ (144 hộ có nguy cơ sạt lở, 35 hộ có nguy cơ ngập úng) và vận động trên 100 người dân ở các lán tại trở về nhà.

"Ngay sáng ngày 8/9, sau cơn bão, lực lượng tiếp tục hỗ trợ trên 20 nhà dân có nguy cơ ngập đến nơi trú ẩn an toàn, lực lượng công an tăng cường chốt và phân luồng tại 39 điểm ngập tràn qua đường quốc lộ 32 và tuyến tỉnh lộ, huyện lộ. Hiện huyện Tân Sơn đang nỗ lực dồn sức, dồn lực để tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 3 gây ra", ông Toản nhấn mạnh.