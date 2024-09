Siêu bão Yagi: Cận cảnh đường sắt trắng đêm nỗ lực đưa tàu hoạt động trở lại

Đường sắt trắng đêm khắc phục hậu quả của bão Yagi.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tính đến 7h sáng nay (8/9), bão Yagi gây ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt đã được khắc phục hoàn toàn.

Các vị trí bị ảnh hưởng như: cầu đường, trên các tuyến Hà Nội – Tp.HCM, Gia Lâm – Hải Phòng, Yên Viên – Lào Cai, Bắc Hồng – Văn Điển, Hà Nội – Đồng Đăng, Kép - Hạ Long - Cái Lân, nhiều cây đổ vào đường sắt.

Đường sắt thiệt hại do bão Yagi gây ra.

Sau nhiều nỗ lực của cán bộ nhân viên ngành đường sắt, đến 8h ngày 8/9, hầu hết các tuyến đường sắt đã được thông suốt, bảo đảm an toàn công trình, an toàn chạy tàu.

Một số vị trí phức tạp hơn các đơn vị đang tổ chức giải tỏa đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Nhân viên ngành đường sắt trắng đêm khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Hiện tại một số khu vực trên các địa phương vẫn còn đang mưa đang rất to, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt, nước ngập đỉnh ray, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, giải tỏa để thông đường.

Về tín hiệu, nhiều đoạn tuyến cáp thông tin treo bị cây xanh đổ vào đè lên đường cáp, nhiều cột thông tin đổ vào đường sắt.

Cần cẩu được huy động để sửa chữa đường ray.

Do sự cố cây, cột thông tin đổ vào tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh nên một số đoàn tàu phải dừng tại các ga dọc đường, các đoàn tàu xuất phát tại ga Hà Nội chậm hơn giờ dự kiến để chờ thông tuyến.

Cây cối gẫy đổ đè lên đường ray khiến tàu không thể hoạt động.





Về công tác điều hành chạy tàu, để ứng phó với bão số 3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tiếp tục bãi bỏ các đoàn tàu khách. Cụ thể, bãi bỏ tàu LP3, LP6 xuất phát ngày 8/9.



Trên tuyến đường sắt Thống nhất, các chuyến tàu đã hoạt động trở lại. Trong sáng sớm nay, nhiều chuyến tàu đã đi và đến ga Hà Nội bình thường.

Lực lượng CSGT tham gia hỗ trợ ngành đường sắt khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Hệ thống đường dây thông tin liên lạc bj ảnh hưởng.

Nhân viên đường sắt nỗ lực để thông tuyến trở lại.

Trước đó, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, một số vị trí cây đổ vào đường sắt, các đơn vị chốt trực đã chủ động khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu. Tại vị trí Km73+837 là giao cắt đường bộ - đường sắt có gác, gió lớn khiến cần chắn dài 8m bị gãy đã có người cảnh giới.

Về công tác chỉ đạo cứu chữa, khắc phục thiệt hại, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã chỉ đạo các đội, các cung cầu đường kịp thời khắc phục hậu quả do cây đổ vào đường sắt trên các tuyến đường sắt, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội tiếp tục cử người theo dõi và cảnh giới tại các vị trí có cần chắn bị gãy.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, để tránh thiệt hại, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, đường sắt đã bãi bỏ hàng loạt chuyến tàu khách.

Trong đó, bãi bỏ hai mác tàu khách thống nhất SE11/SE12 từ ngày 9 - 12/9; toàn bộ 8 tàu chuyến khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng trong ngày 7/9 và 2 chuyến tàu khách trong ngày 8/9. Bãi bỏ 2 chuyến tàu NA1/NA2 giữa Hà Nội - Vinh ngày 7/9; 2 chuyến tàu SP3/SP4 giữa Hà Nội - Lào Cai ngày 7/9.

Tổng cộng có 22 chuyến tàu khách phải bãi bỏ. Về tàu hàng, đã dừng chạy toàn bộ tàu hàng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 7/9.