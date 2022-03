Muốn ăn cá chuồn nướng, đi thư thả dưới rặng dừa xanh, ra ngồi ghềnh đá Bàn Than thì đến đâu ở Quảng Nam?

Từ TP Tam Kỳ theo đường quốc lộ 1 hướng nam về thị trấn Núi Thành, qua cầu An Tân một đoạn chừng 300m rồi rẽ trái theo đường ĐT618 qua xã Tam Quang. Qua bến phà Tam Quang ở cửa sông Kỳ Hà là tới xã đảo Tam Hải được bao bọc bởi ba mặt sông một mặt biển, địa hình được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp và có nhiều di tích lịch sử - văn hóa.

Mênh mông biển Bàn Than. Ảnh: HỒ THU

Nơi đây còn sở hữu sự phong phú của thế giới biển với những rạn san hô lớn, sinh vật đa dạng. Lâu nay, các điểm đến tại địa phương này đã được du khách biết đến như mũi Bàn Than, bãi Bấc, bãi Nồm, cửa Lở, cửa An Hòa, Hòn Mang, Hòn Dứa, chùa Diên Khánh, nghĩa địa cá Ông...



Đặc biệt nơi đây có giếng cổ Chămpa với độ sâu khoảng 10m, đường kính 1,3m, xung quanh được xây tường bê tông với lối vào dựng 2 trụ biểu. Đây là bằng chứng về sự hiện diện của nền văn hóa Chămpa trên vùng đất Tam Hải.

Rặng đừa thắm xanh bên bờ biển Bàn Than.

Trong hành trình khám phá tiềm năng du lịch của xã đảo Tam Hải, Bàn Than là một trong những điểm tham quan hấp dẫn với dãy ghềnh đá men theo bờ độc đáo. Giữa mênh mông một màu xanh bất tận của trời mây sóng nước, những khối đá đen tuyền xếp chồng từng lớp trải trên mặt biển bao la.

Đến với Bàn Than du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những bờ đá rêu xanh ven biển. Buổi sáng mặt trời lên cao, chiếu nắng lấp lánh trên mặt sóng và buổi chiều nắng xuống hanh vàng, ghềnh đá đẹp huyền ảo.

Ghềnh đá Bàn Than dài non cây số bao bọc xung quanh một ngọn núi nhỏ, có nhiều dãy đá, hốc đá và những phiến bàn đá phẳng. Đứng phía ghềnh đá bên này nhìn sang bên kia là những hòn Mang, hòn Dứa, hòn Đá Chìm... giữa nhấp nhô sóng nước.

Món cá chuồn nướng.

Đến ghềnh Bàn Than, không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc thú vị, du khách chắc hẳn cũng bị cuốn hút bởi những ẩm thực đặc trưng vùng sông nước tươi ngon với các loại hải sản như mực cá, tôm cua, ốc…

Hay có lúc thảnh thơi ngồi uống nước dừa tươi nguyên trái, ăn ly xoa xoa ngọt thanh mát lịm, hướng tầm mắt ra xa ngắm mây trời, biển cả bao la. Đảo Tam Hải là một nét son trên bản đồ du lịch xứ Quảng, mà trong đó ghềnh đá Bàn Than với vẻ đẹp nguyên sơ tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng sẽ đem lại cho du khách cảm giác mới lạ, thú vị.