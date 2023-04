MVI Life gặp mặt diễn viên Ngọc Lan: Kết quả bất ngờ

MVI Life cho biết, sau những thông tin trái chiều liên quan hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan), ngày 14/04/2023 công ty đã có buổi làm việc cùng diễn viên Ngọc Lan để lắng nghe và giải đáp những băn khoăn liên quan hợp đồng bảo hiểm của nữ diễn viên này tại MVI Life, đồng thời hiểu rõ thêm lý do khách hàng thực hiện livestream.

Tại buổi làm việc, diễn viên Ngọc Lan khẳng định, bảo hiểm nhân thọ là phương thức đảm bảo an toàn về tài chính trong trường hợp không may có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm của cá nhân mình, diễn viên này nhận thấy chưa được tư vấn đầy đủ các điểm thể hiện trên hợp đồng. Đó là lý do diễn viên Ngọc Lan thực hiện livestream với chủ đích nhằm lưu ý mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trực tiếp với công ty bảo hiểm, hoặc cần thiết nên tham vấn luật sư, để hiểu rõ những ràng buộc pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi đặt bút ký kết.

Sau khi lắng nghe những phản ánh và trao đổi từ khách hàng Ngọc Lan, Tổng Giám đốc MVI Life cùng các cộng sự đã giải thích cặn kẽ, chi tiết trên tinh thần cầu thị để cô yên tâm về hợp đồng bảo hiểm của mình.

Diễn viên Ngọc Lan quyết định duy trì hợp đồng bảo hiểm với MVI Life

Khách hàng Ngọc Lan chia sẻ: "Kể từ sau khi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, tôi đã chọn mua bảo hiểm để đảm bảo rằng con trai tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong tình huống có điều gì đó không may xảy đến với tôi. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng tôi nhận thấy có một vài điều chưa thỏa đáng. Hiện tại, sau khi làm việc với ban lãnh đạo MVI Life, trên tinh thần cầu thị, mong muốn tìm được tiếng nói chung đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cả hai bên, chúng tôi đã đạt được đồng thuận để tôi có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình tại MVI Life với gói Diamond cao cấp nhất, đồng thời đã loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu của Lan, vì mong muốn của Lan là dành tất cả cho con chứ không cho bản thân mình".

Về hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Ngọc Lan, phía MVI Life cho rằng, việc chưa được tư vấn rõ về các điều khoản có ích cho khách hàng đã khiến cô có những thắc mắc. Cuộc đối thoại với diễn viên Ngọc Lan đã giúp MVI Life có cơ hội làm rõ những thắc mắc của cô, đồng thời giúp công ty xác định được những điểm cần cải thiện để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng.

"Chúng tôi trân trọng những góp ý và đánh giá cao sự tin tưởng của khách hàng Ngọc Lan dành cho công ty, đồng thời rất vui vì đã có cơ hội giải đáp những thắc mắc của cô. Chúng tôi tin rằng các hợp đồng bảo hiểm được thiết kế là để bảo vệ khách hàng và gia đình họ. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo rằng khách hàng có thông tin đầy đủ, rõ ràng để đưa ra quyết định phù hợp về gói bảo hiểm mà họ mong muốn thụ hưởng", ông Đào Văn Đồng, Tổng Giám đốc MVI Life cho biết.

"Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mà khách hàng Ngọc Lan đang tham gia, thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ tối đa bằng thời hạn bảo hiểm của hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn đóng phí bắt buộc, cụ thể là từ năm thứ 4 trở đi đối với sản phẩm này, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt và thời gian đóng phí dự kiến thông thường là 10, 15, 20 năm, tùy theo khả năng tài chính cũng như nhu cầu bảo vệ và tích lũy của khách hàng", Tổng Giám đốc MVI Life thông tin thêm.