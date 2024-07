Mỹ cay đắng thừa nhận sự thật về tình hình Ukraine

Sự mệt mỏi của binh lính Ukraine. Ảnh Getty

Các quan chức Mỹ được cho là đã nói chuyện riêng với hãng tin này cho rằng "gần như không thể" để Ukraine giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà họ đã mất vào tay Nga. Tuy nhiên, họ được cho là tin rằng nếu hiệu suất chiến trường của Kiev được cải thiện, họ vẫn có thể "trở thành người chiến thắng" trong cuộc xung đột bằng cách tiến tới hội nhập chặt chẽ hơn với NATO và Châu Âu.



Các quan chức Mỹ cũng được cho là nghĩ rằng việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình vào thời điểm này sẽ là một "sai lầm", vì Ukraine sắp nhận được 61 tỷ đô la do Quốc hội Mỹ phê duyệt vào tháng 5, dự kiến sẽ được dùng để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Washington cũng thừa nhận rằng điều này có thể là chưa đủ và Nga vẫn có thể đạt được tiến triển đáng kể nếu có "sự thay đổi chiến lược lớn". Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tin rằng sự phát triển như vậy khó có thể xảy ra trong thời gian sớm.

"Lực lượng Ukraine đang bị kéo căng và phải đối mặt với nhiều tháng chiến đấu khó khăn phía trước, nhưng một bước đột phá lớn của Nga hiện không có khả năng xảy ra", Michael Kofman, một thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nói với hãng tin này. Đồng nghiệp của ông và là cựu quan chức tình báo, Eric Ciaramella, cũng cho rằng cả Nga và Ukraine hiện đều "không có khả năng thay đổi đáng kể các tuyến chiến đấu".

Bản báo cáo của NYT được đưa ra trong bối cảnh các thành viên NATO đang họp thượng đỉnh tại Washington vào ngày 9/7, nơi chủ đề tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine sẽ được ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Người ta hy vọng các nhà lãnh đạo khối này sẽ tái khẳng định thiện chí ủng hộ Kiev, nhưng có thể sẽ không mời Ukraine tham gia tổ chức này. Hơn nữa, theo báo cáo của AFP, NATO sẽ ra hiệu cho Zelensky rằng đất nước của ông sẽ không thể trở thành thành viên chính thức trong một thời gian khá dài.

Tham vọng gia nhập NATO của Ukraine đã nhiều lần được Nga trích dẫn là một trong những lý do chính khiến nước này phát động cuộc tấn công vào quốc gia này vào năm 2022. Moscow nhấn mạnh rằng việc khối quân sự do Mỹ đứng đầu tiếp tục mở rộng về phía biên giới của Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.