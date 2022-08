Mỹ chuẩn bị viện trợ 800 triệu USD cho Ukraine, ủng hộ Kiev tấn công Crimea

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Biden được cho là sẽ sử dụng Quyền Rút vốn của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA), cho phép tổng thống chuyển giao vũ khí dư thừa từ kho dự trữ của Mỹ, các nguồn tin nói với Reuters.

Các nguồn tin giấu tên nói rằng một thông báo có thể được đưa ra vào tuần tới, đồng thời lưu ý các gói vũ khí có thể thay đổi giá trị trước khi được công bố.

Nhà Trắng từ chối bình luận.

Kể từ khi quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraine vào tháng 2, cuộc xung đột đã dần chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao chủ yếu ở phía đông và phía nam Ukraine.

Kể từ đó, Washington đã gửi hàng tỷ USD hỗ trợ an ninh cho chính phủ Kiev.

Hôm 18/8, Politico đưa tin dẫn lời một quan chức giấu tên trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ coi các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea là nhằm "mục đích tự vệ".

Washington sẽ không cản trở các cuộc tấn công ở Crimea "nếu Kiev cho là cần thiết", hãng này đưa tin.

"Tất nhiên, chúng tôi không chọn mục tiêu và mọi thứ chúng tôi cung cấp đều nhằm mục đích tự vệ", quan chức giấu tên cho biết.

Một quan chức Ukraine nói với hãng tin rằng "thông điệp ủng hộ" từ chính quyền của Biden "đã đến được Kiev".



Báo cáo của Politico lặp lại những bình luận trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov. Ông Reznikov nói với đài truyền hình Voice of America do chính phủ Mỹ tài trợ hôm 18/8 rằng lời hứa của Kiev không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp không bao gồm Crimea.