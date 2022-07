Mỹ hé lộ về việc giúp Ukraine bảo vệ Tổng thống Zelensky

Ông Jake Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đã tiết lộ điều đó trong Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Sáu 22/7, theo Fox News. Ông Sullivan nhấn mạnh rằng "sự an toàn cá nhân của Tổng thống Zelensky" là điều Mỹ bận tâm nhưng không cho biết thêm chi tiết vì lý do an ninh.

Nhà Trắng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

"Đây là một nhà lãnh đạo trong thời chiến đang phải đối phó với một đối thủ có khả năng làm bất cứ điều gì, vì vậy sự an toàn cá nhân của ông ấy là một mối bận tâm. Tổng thống Zelensky đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, bảo vệ sự liên tục của chính quyền ở Ukraine, và chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho điều đó bằng mọi cách có thể", Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông Zelensky được cho là đã sống sót sau ít nhất 3 nỗ lực ám sát trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. Tờ Times of London đưa tin rằng, nhà lãnh đạo Ukraine có thể tránh được những nỗ lực ám sát này vì một số quan chức phản chiến của Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho các quan chức chính phủ ở Kiev.

Tờ Times nêu rõ rằng Tập đoàn Wagner, một lực lượng lính đánh thuê bán quân sự của Nga đứng sau hai trong số các âm mưu ám sát ông Zelensky.

Trong một động thái được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ủng hộ, vào tháng 12, Liên minh châu Âu đã tiến hành xử phạt Tập đoàn Wagner và các cộng sự của họ với cáo buộc Wagner đã thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và các hành động gây mất ổn định ở các nước bao gồm Libya, Syria, Cộng hòa Trung Phi và vùng Donbass của Ukraine.