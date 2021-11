Mỹ khởi động chiến dịch quảng bá du lịch trị giá 30 triệu USD hút khách quốc tế

NYC & Company (Cơ quan du lịch thành phố New York) khởi động chiến dịch quảng bá du lịch lớn nhất "It’s Time for New York City" (Đã tới lúc đến thành phố New York), trị giá 30 triệu USD hồi tháng 6/2021. (Ảnh: traveldailymedia)

"Phép thử" New York với chiến dịch quảng bá du lịch trị giá 30 triệu USD

Để bắt đầu tăng tốc nỗ lực phục hồi du lịch trước thềm Mỹ mở cửa trở lại với du lịch quốc tế từ ngày 8/11, NYC & Company (Cơ quan du lịch thành phố New York) đã khởi động chiến dịch quảng bá du lịch lớn nhất "It’s Time for New York City" (Đã tới lúc đến thành phố New York) trị giá 30 triệu USD. Trong đó 6 triệu USD dành riêng cho các thị trường quốc tế quan trọng, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Brazil và Hàn Quốc.

(Quang cảnh tấp nập tại sân bay quốc tế J.F. Kennedy hôm 8/11 - ngày đầu tiên Mỹ mở cửa trở lại với du lịch quốc tế. (Ảnh: republicworld)

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sự gấp rút để (khách du lịch) đặt chỗ ngay, đồng thời đảm bảo rằng New York đứng đầu danh sách ưu tiên cho các chuyến du lịch quốc tế" - ông Chris Heywood, Phó Chủ tịch điều hành NYC & Company (Cơ quan Du lịch thành phố New York) nêu rõ.

Những dấu hiệu tích cực diễn ra sau đó, theo ông Vijay Dandapani - CEO Hiệp hội Khách sạn thành phố New York - là minh chứng cho thấy "phép thử" New York bước đầu đã thành công, để qua đó rút kinh nghiệm cho lĩnh vực du lịch tại những khu vực khác trên cả nước Mỹ.

Trước khi Mỹ chính thức mở cửa trở lại với du lịch quốc tế, các màn trình diễn hấp dẫn đã tái xuất hiện tại Broadway (trung tâm ngành "công nghiệp" sân khấu thương mại của Mỹ) ở Manhattan, New York. (Ảnh: AP)

Trước hết là sân bay quốc tế J.F Kennedy lại tấp nập khách du lịch nước ngoài đổ tới. Tiếp đó là cảnh tấp nập trở lại trên các đường phố, điểm đến du lịch, nhà hàng, cửa hiệu… của New York - thành phố có biệt danh là "Big Apple" (Quả Táo lớn) với dân số hơn 18,8 triệu người.

New York dự tính đón 8,5 triệu khách du lịch quốc tế năm 2022

New York đang dần trở lại nhịp sống quen thuộc trước đây với cảnh Broadway tràn ngập người và các màn biểu diễn, các nhà hàng, quán bar đều bận rộn đón khách… dù nhiều nhân viên vẫn chưa quay lại làm việc tại văn phòng và các trung tâm thương mại vẫn chưa quá đông đúc.

Khách du lịch nước ngoài dạo chơi ngày 15/11 tại Times Square (Quảng trường Thời đại), New York. (Ảnh: AP)

Đặc biệt "cường quốc kinh tế và văn hóa" Manhattan - quận có mật độ dân đông nhất và cũng là trung tâm kinh tế và thương mại của thành phố New York - đã thoát khỏi tình trạng vắng lặng như trong bộ phim khoa học viễn tưởng và tâm lý kinh dị "Vanilla Sky" (Khung trời ảo mộng) năm 2001 của Mỹ.

Không khí tấp nập tại một trong những quán bar trên sân thượng ở New York. (Ảnh: loving-newyork)

Ngay sau khi Mỹ chính thức mở cửa trở lại với du lịch quốc tế từ ngày 8/11, nhiều người chủ yếu là khách châu Âu đã tới Mỹ ngay trên các chuyến bay đầu tiên. Khách du lịch quốc tế theo đánh giá của giới chức du lịch New York, mang lại sự khác biệt so với khách nội địa do thường lưu lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, tạo nên sự kết hợp đa dạng và phong phú giữa các nền văn hóa…

Ông Chris Heywood cũng cho biết, thành phố New York đã đón gần 67 triệu lượt khách du lịch nước ngoài năm 2019, mang lại 70 tỷ USD và hơn 400.000 việc làm. Còn năm 2021, có thông tin nói tổng chi tiêu của khách du lịch khoảng 24 tỷ USD, với số khách du lịch nước ngoài đến thành phố New York khoảng 2,8 triệu người.

Cảnh sắc tháng 11 tuyệt đẹp tại Công viên Trung tâm Manhattan, New York. (Ảnh: loving-newyork)

Năm 2022 thành phố New York dự kiến đón 8,5 triệu người. Nhưng để phục hồi trở lại được mức của năm 2019 có thể phải chờ tới năm 2024 hoặc 2025. Một ví dụ để so sánh là sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, phải mất 5 năm du lịch quốc tế của New York mới có thể hồi phục hoàn toàn.