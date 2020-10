Mỹ Lệ tái xuất làng nhạc với hình ảnh và nghệ danh mới trẻ trung, lạ lẫm

Khởi đầu cho sự trở lại này, nghệ sĩ O'Mileh (nghệ danh của Mỹ Lệ) chính thức giới thiệu kênh YouTube mới mang tên O'Mileh official Channel, với 2 sản phẩm âm nhạc đầu tiên đã được chuẩn bị rất kỹ thời gian qua: MV bài hát "Dòng sông không trở lại" và MV "Never Enough".



Những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua đã cho thấy một Mỹ Lệ như thể đã lột xác, trở thành một O'Mileh đầy tươi mới, với những sắc màu vô cùng ấn tượng.

"Dịch bệnh ảnh hưởng toàn cầu như một lời nhắc nhở chúng ta cần sống chậm lại, nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường. Tôi nhận ra các giá trị gia đình, các giá trị nhân văn và sự kết nối giữa người với người trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó, cho chính bản thân, gia đình và những người yêu thương. Có lẽ, âm nhạc vẫn mãi là ngôn ngữ toàn cầu vượt qua mọi rào cản để truyền tải những thông điệp tích cực một cách hiệu quả nhất đến mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới", O'Mileh nhấn mạnh.



Nữ ca sĩ đã đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất, tận hưởng những thành công, nên khi comeback, cô không bị áp lực phải lặp lại những đỉnh cao đã qua.

Trở lại với âm nhạc lần này, O'Mileh hy vọng có thể đóng góp tiếng nói cho những sự trăn trở đang diễn ra trong cuộc sống xung quanh.

Với mong muốn lưu giữ, giới thiệu những hình ảnh đẹp của thiên nhiên, văn hoá Việt Nam với bạn bè thế giới, MV "Never Enough" đã ra mắt khán giả với một ý tưởng mới vô cùng ấn tượng. Ca khúc nhạc phim (OST The Greatest Showman) được O'Mileh trình bày theo cách độc đáo, khi xen kẽ phần biểu diễn giọng hát đầy nội lực cùng với tiếng đàn cello da diết.



Đặc biệt, "Never Enough" được quay hình tại Đại nội Kinh thành Huế, không chỉ gây ấn tượng với ý nghĩa của bài hát, mà quan trọng hơn là quảng bá hình ảnh Huế nói riêng, Việt Nam nói chung tới khán giả quốc tế.

Nữ ca sĩ vừa hát vừa đàn cello.

O'Mileh hy vọng, tiếng đàn Cello cùng giọng hát của mình trong một bài hát quá quen thuộc toàn cầu, cùng những hình ảnh đẹp lộng lẫy từ Việt Nam, sẽ là một kết hợp lý tưởng để lan tỏa rộng rãi thông điệp: Tất cả chúng ta cần có trách nhiệm với thiên nhiên, để thêm yêu vẻ đẹp quê hương và từ đó cùng nhau có ý thức bảo tồn văn hóa Việt Nam.

Kế hoạch comeback của nữ nghệ sĩ O'Mileh sẽ nối dài bằng chuỗi các dự án âm nhạc mà hình ảnh MV là các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam, lồng ghép vào đó là tiếng đàn cello và giọng hát có quãng giọng rộng đặc trưng.



MV "Dòng sông không trở lại" được thực hiện theo ý tưởng #saveMeKong, điều mà Mỹ Lệ đã tâm huyết và âm thầm thực hiện trong nhiều năm qua, để giúp đỡ đồng bào miền Tây vượt qua các khó khăn. Lấy cảm xúc từ thực tế công tác xã hội nhiều năm của mình khi sông Mê Kông có nhiều biến đổi, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và cả hệ sinh thái miền Tây, MV phản ánh sự biến đổi của đất trời và dòng sông.

Điều thú vị làm nên sự đặc biệt của bài hát so với bản hit đình đám của Mỹ Lệ 20 năm trước là O'Mileh trình diễn với cây đàn cello. Tiếng đàn cello của O'Mileh lần này góp phần rất nhiều vào hiệu ứng dữ dội mà bài hát sẽ mang lại cho người nghe.

Phiên bản "Dòng sông không trở lại" mới được nhạc sĩ Minh Hoàng, người thường được các nghệ sĩ trong giới gọi là "thánh dây" với tài năng hòa âm cho dàn dây, soạn hoà âm lại mới hoàn toàn.