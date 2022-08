Mỹ nam Hàn Quốc xin lỗi khán giả vì có hành động... mất vệ sinh

"The Must-Try Restaurants" (Nhà hàng cần phải thử) của đài tvN là một chương trình tạp kỹ nơi người dẫn chương trình và khách mời xếp hàng để thử món ăn ở các nhà hàng nổi tiếng. Park Sung Hoon đã xuất hiện trong tập ngày 8/8 của chương trình, nhưng khi phải xếp hàng vào nhà hàng. Điều này khiến anh phản ứng: "Hãy đi chỗ khác! Tôi không thể chịu được việc xếp hàng". Khi vào nhà hàng và bắt đầu ăn, anh liên tục lắc đầu và lau mồ hôi khiến nước bắn tung tóe. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1985 còn dùng kẹp để gắp thức ăn như thể chúng là đũa.



Park Sung Hoon bị chỉ trích vì có thái độ không đúng mực trong gameshow. (Ảnh: Soompi)

Một số khán giả của chương trình đã chỉ trích thái độ của Park Sung Hoon vì không hiểu đúng khái niệm của chương trình, cũng như hành động mất vệ sinh của anh ấy tại bàn ăn.

Đáp lại những lời chỉ trích, công ty quản lý của Sung Hoon, Stallion Entertainment đã bình luận vào ngày 10/8: "Park Sung Hoon đã phản ứng thái quá, dù đó là anh ấy đang cố mang lại tiếng cười cho chương trình. Chúng tôi xin lỗi vì khán giả đã cảm thấy không thoải mái khi xem nội dung này. Chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn trong thời gian tới".

Trước đó, ngày 5/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Sung Hoon và bạn gái là diễn viên Ryu Hyun Kyung đã chia tay sau 6 năm hẹn hò. Cả hai quyết định kết thúc mối quan hệ tình cảm và trở lại là bạn bè của nhau.

Ryu Hyun Kyung và Park Sung Hoon bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong vở kịch "Most Main" vào năm 2016. Cặp đôi xác nhận chuyện hẹn hò vào tháng 3/2017 và bắt đầu tận hưởng buổi hẹn hò ở những nơi công cộng.

Nam diễn viên và bạn gái mới chia tay. (Ảnh: IT)

Trước đó, hai ngôi sao thu hút nhiều sự chú ý khi đặt tên Instagram đôi là "Boxumum" và "Boxabum". Tuy nhiên, gần đây Ryu Hyun Kyung đã thay đổi tên Instagram của mình, ngầm xác nhận việc 2 người đã "đường ai nấy đi".

Nam diễn viên Park Sung Hoon (sinh năm 1985) bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 2011. Một vài bộ phim nổi bật có sự góp mặt của anh như "Black Knight: The Man Who Guards Me", "My Only One", "Mad Dog"...

Năm 2018, anh chiến thắng giải Best New Actor nhờ vào tác phẩm "Black Knight: The Man Who Guards Me". Đến năm 2021, anh nhận giải Best Actor in Drama Special/TV Cinema nhờ vai diễn Ko Tae Hoon trong phim "Hee-soo".