Mỹ nhân bị "réo tên" trong vụ Kim Soo Hyun

"Nằm không dính đạn"

Nóng nhất showbiz Hàn Quốc hiện tại là bê bối tình - tiền giữa Kim So Hyun và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron.

Ngày 11/3, kênh YouTube Viện Garo Sero mở livestream tố cáo nam diễn viên Mặt trăng ôm Mặt trời hẹn hò với Kim Sae Ron từ khi cô mới 15 tuổi. Mối quan hệ kéo dài 6 năm trước khi chia tay vào năm 2021. Tài khoản này cũng cáo buộc Kim So Hyun đòi nợ gấp 700 triệu won (482.000 won), rồi ngó lơ tin nhắn cầu cứu từ Kim Sae Ron khiến cô rơi vào tình cảnh túng quẫn, cuối cùng tự tử vào ngày 16/2.

Kim So Hyun đứng trước nguy cơ sụp đổ sự nghiệp vì bê bối tình - tiền với Kim Sae Ron.

Trong buổi livestream, Viện Garo Sero có nhắc đến một cái tên khác, cũng vướng nghi vấn tình ái với Kim So Hyun. Đó là Kim Ji Won , đóng chung với tài tử sinh năm 1988 trong Queen Of Tears (2024). Hai người bị đồn phim giả tình thật trong suốt một năm qua.

Viện Garo Sero đề cập đến bài báo có nội dung về đời sống tình cảm của Kim So Hyun. Trong đó, anh bị đồn có quan hệ tình cảm với 3 cô gái là Kim Ji Won, Kim Sae Ron và Lim Na Young (cựu thành viên nhóm IOI), nhưng thái độ lại khác nhau. Đối với Kim Sae Ron và Lim Na Young, Kim So Hyun lập tức lên tiếng phủ nhận ngay sau khi truyền thông nêu nghi vấn. Tuy nhiên, anh lại im lặng về Kim Ji Won khiến không ít người tin tưởng giữa hai người thực sự có gì đó.

Cách hành xử này bị cho là cố tình “xào couple” (thuật ngữ mạng, chỉ hành động gán ghép, tạo hiệu ứng tình cảm giữa 2 người, chủ yếu sử dụng trên show truyền hình hoặc phim ảnh) bởi thời điểm đó, nhờ hiệu ứng của Queen Of Tears , Kim So Hyun và Kim Ji Won được khán giả yêu thích và gán ghép nhiệt tình. Nhờ đó, danh tiếng cả hai đều đi lên.

Không chỉ vậy, người nhà của Kim Sae Ron cũng đưa Kim Ji Won vào câu chuyện để nhấn mạnh sự “quá đáng” của Kim So Hyun.

“Khi Queen Of Tears lên sóng và gây sốt, có những bài báo nói Kim So Hyun và Kim Ji Won đang hẹn hò. Chúng tôi không để ý đến những chuyện đó, chỉ muốn bảo vệ con gái mình thôi… Nhưng cuối cùng, con lại bị tổn thương. Con bé không thể nói gì được”, người nhà Kim Sae Ron nói.

Người nhà cho biết Kim Sae Ron bị tổn thương vì tin đồn Kim So Hyun hẹn hò Kim Ji Won.

Khán giả bức xúc

Thông tin này gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Khán giả bất bình vì Kim Ji Won vốn không liên quan lại bị tai bay vạ gió. Nhiều người còn tỏ ra mất thiện cảm với gia đình Kim Sae Ron.

Họ chỉ ra nếu Kim So Hyun thực sự hẹn hò Kim Sae Won và theo đúng dòng thời gian như gia đình nữ diễn viên quá cố cung cấp, cả hai đã chia tay vào thời điểm Kim Ji Won xuất hiện được 3 năm. Do đó, cô không có bất kỳ vai trò gì trong vụ bê bối. Chưa kể, việc các diễn viên đóng cùng phim được “xào couple” là bình thường, không phải vấn đề đáng lên án.

“Tôi theo dõi bê bối này theo hướng khách quan, không theo bên nào cả. Tuy nhiên, tôi thấy gia đình Kim Sae Ron thật nực cười. Đầu tiên là lôi người ngoài cuộc vào ồn ào. Thứ hai là tại sao khi con gái chưa đủ tuổi mà vướng vào yêu đương, gia đình vẫn đồng ý cho quen rồi giờ trách ngược lại. Kim So Hyun và Kim Sae Ron có yêu nhau thật thì cũng chia tay được mấy năm rồi, giờ muốn yêu hay ghép cặp với ai cũng phải xin phép hay sao”.

“Theo những gì tôi đọc trên báo chí trước đây, gia đình sống nhờ sự nghiệp của Kim Sae Ron. Lúc cô bé còn sống sao không lên tiếng, bây giờ mất đi lại làm rùm beng lên”.

“Xin tha cho Kim Ji Won đi. Sau Queen Of Tears , chị của chúng tôi cũng im hơi lặng tiếng rồi, có liên quan gì nữa đâu”.

“Ủa, sao bảo chia tay từ năm 2021 rồi mà nhỉ? Phim mới ra vào năm 2024”.

“Tại sao lại nhắc tên Kim Ji Won làm gì vậy? Cô ấy làm gì sai sao? Cách nói giống như Kim Ji Won khiến con gái họ tổn thương vậy”.

“Người ta ghép cặp để quảng bá phim, nhưng lại nói như thể Kim So Hyun ngoại tình vậy”.

“Tính ra Kim Sae Ron yêu đương từ lúc vị thành niên. Gia đình biết không cấm cản hay có bằng chứng thì kiện Kim So Hyun lúc đó đi. Quen năm 2016, chia tay năm 2021, nhưng đến tận 2025 mới công bố. Thật khó hiểu”.

“Tôi nhớ Kim So Hyun có phản hồi tin đồn hẹn hò với Kim Ji Won, không hề im lặng như cáo buộc. Anh ấy bảo phim chỉ là phim thôi mà. Các đoàn phim xào couple để tăng độ nhận diện cho tác phẩm, có gì lạ đâu”.

Khán giả phản đối việc gia đình Kim Sae Ron kéo Kim Ji Won vào câu chuyện.

Trong Queen Of Tears , Kim So Hyun và Kim Ji Won vào vai vợ chồng đang trên đà tan vỡ. Khi nhân vật của Kim So Hyun chuẩn bị đề xuất ly hôn, nhân vật do Kim Ji Won đóng phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, không sống được lâu. Sau đó, các biến cố trong gia đình giúp họ nhận ra bản thân còn yêu đối phương sâu đậm.

Phản ứng hóa học giữa hai diễn viên họ Kim khiến khán giả phát cuồng, kêu gọi phim giả tình thật.

Sau khi được fan thúc giục kết hôn với Kim Ji Won, Kim So Hyun phản hồi trên Bubble vào ngày 24/1/2024: “Tôi hy vọng các bạn hãy xem bộ phim chỉ như là phim”.

Về phía Kim So Hyun, công ty quản lý Gold Medalist bác bỏ tất cả cáo buộc, đồng thời cho biết sẽ có hành động pháp lý cứng rắn chống lại những người tung tin ác ý.