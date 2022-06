Tối 25/6, chung kết Miss International Queen – Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 chính thức diễn ra tại Pattaya (Thái Lan). Đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại cuộc thi này là người đẹp Phùng Trương Trân Đài.

Trân Đài đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. (Ảnh: FBNV)

Mở đầu đêm chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 công bố người chiến thắng các giải thưởng phụ. Theo đó, đại diện Nhật Bản giành được danh hiệu "Trang phục dân tộc đẹp nhất", đại diện Lào được trao danh hiệu "Miss Congeniality", người đẹp Campuchia giành danh hiệu "Người đẹp ảnh". Giải thưởng "Trang phục dạ hội" thuộc về người đẹp Thái Lan, giải thưởng "Người đẹp có lượt bình chọn cao nhất" thuộc về đại diện Ấn Độ.

Trân Đài trình diễn Trang phục dân tộc trên sân khấu chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, dàn thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 cùng bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Ngay sau khi kết thúc phần thi này, Top 10 được gọi tên gồm dàn người đẹp đến từ: Mexico, Campuchia, Hàn Quốc, Việt Nam, Colombia, Pháp, Venezuela, Philippines, Thái Lan, Peru.

Top 10 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 tiếp tục tham gia phần thi trình diễn áo tắm. Với những bước đi đầy tự tin trên sân khấu, dàn thí sinh khiến khán giả theo dõi cuộc thi "đứng ngồi không yên". Sau phần thi này, Top 6 được gọi tên đến gần hơn với vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 gồm các đại diện: Thái Lan, Colombia, Philippines, Việt Nam, Pháp và Venezuela.

Phần trình diễn áo tắm của Trân Đài tại chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. (Nguồn: Miss International Queen)

Kết quả cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022

Trong đêm chung kết, Trân Đài được trao giải thưởng phụ "Best Talent". Đây là kết quả sau phần thi Tài năng. Tại đây, Trân Đài thể hiện bản mash-up "If I were a boy" và "Be a star". Với chất giọng nội lực và vũ đạo thuần thục, cô chinh phục ban giám khảo và cộng đồng fan sắc đẹp.

Top 3 thí sinh xuất sắc lộ diện gồm: Philippines, Colombia, Pháp. Như vậy, Trân Đài chính thức dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Kết quả này khiến nhiều fan sắc đẹp Việt Nam và quốc tế tiếc nuối bởi cô là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.

Fuschia Anne Ravena (Philippines) đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022. (Ảnh: FBNV)

Kết quả cuối cùng, Á hậu 2 thuộc về thí sinh từ Pháp, Á hậu 1 thuộc về Colombia. Người đẹp Philippines - Fuschia Anne Ravena đã chính thức trở thành tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.