Mỹ nhân phim cổ trang Trung Quốc bị dàn mỹ nam cưỡng hôn quá đà, fan xót xa

Trước đó, Lý Thấm từng khiến dân mạng xôn xao khi đóng cảnh bị bạn diễn nam Tiêu Chiến cưỡng hôn. Theo nội dung phim, Tiêu Chiến (đóng vai Tật Xung) do quá si mê, say đắm nàng Mã Trích Tinh (Lý Thấm) nên đã không kìm được cảm xúc. Trong lúc say rượu, Tật Xung đã cưỡng hôn người đẹp.