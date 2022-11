30.000 khán giả cháy hết mình với Mỹ Tâm trong liveshow Tri Âm

Ngay từ khi mở màn liveshow, Mỹ Tâm đã phải thốt lên: "Chưa bao giờ Tâm không nghĩ cuộc đời mình có thể làm được điều này. Lúc đầu, Tâm cho là mình quá liều lĩnh khi làm một liveshow có tới 30.000 khán giả. Nhưng phải mất 3 năm chờ đợi vì dịch Covid-19 và 18 năm kể từ liveshow đầu tiên tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình thì sự liều lĩnh này là xứng đáng phải không ạ?". Lời của Mỹ Tâm vừa dứt là hàng nghìn khán giả cất tiếng vỗ tay thay cho lời đồng tình.

Mỹ Tâm mặc áo dài trắng, đánh đàn guitar hát "Nhớ mùa Thu Hà Nội". Ảnh: BTC.

Có thể nói, phải lâu lắm rồi Hà Nội mới có một liveshow "khủng" đến thế. Sự đầu tư quy mô "khủng", lượng khán giả "khủng", âm thanh ánh sáng "khủng", ca sĩ "khủng" và bài hát cũng "khủng". Tất cả đã cộng hưởng để tạo nên một đêm nhạc bùng nổ chưa từng có.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm đã đưa tất cả những khán giả thân thương đi qua nhiều qua cung bậc cảm xúc khác nhau bằng từng cột mốc gắn liền với những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của cô, mở đầu với tiết mục Nhớ mùa Thu Hà Nội tái hiện lại chính cô trong một cuộc thi âm nhạc gần 25 năm trước.

Mỹ Tâm hát Hoạ mi tóc nâu. Clip: Tùng Long.

Mỹ Tâm đánh đàn guitar hát Nhớ mùa Thu Hà Nội. Clip: Tùng Long.

Rồi từ đó, hàng loạt ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ mà cô từng thể hiện vang lên như: Cây đàn sinh viên, Hai mươi, Nhé anh, Đôi cánh tình yêu, Hoạ mi tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Hát với dòng sông, Giấc mơ tình yêu, Ước gì... khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt vì nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời của thanh xuân.

30.000 khán giả đã cháy hết mình với Mỹ Tâm trong liveshow kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Ảnh: BTC.

Điều đáng nói là vẫn những ca khúc cũ mà mọi người đã được nghe Mỹ Tâm hát đi hát lại trong nhiều dịp nhưng lần này cảm xúc lại rất khác. Người nghe cảm nhận có gì đó run run vì cảm động, cả một chút đằm sâu của người phụ nữ đã chạm mốc 40 của cuộc đời. Nhưng trên hết đó vẫn là sự trong trẻo và tươi vui của một Mỹ Tâm "nghịch ngầm", ở đó, giọng hát luôn căng tràn năng lượng tích cực và luôn khiến người ta phải trở lại với thời tuổi trẻ đã đi qua.

Mỹ Tâm chia sẻ, thời gian là điều có thể quay trở lại khi được tận hưởng lại những ca khúc chứa đựng nhiều kỷ niệm, cảm xúc của tuổi trẻ. Bởi những khán giả đã gắn bó với cô 18 năm qua, kể từ liveshow đầu tiên cô tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình nay đã làm bố, làm mẹ nhưng họ vẫn đồng hành với Mỹ Tâm trong mọi chặng đường. Hành trình âm nhạc và cả hành trình tuổi trẻ của cô luôn có những khán giả như thế, người mà cô gọi là "tri âm". Chỉ cần cô cất tiếng hát hoặc tiếng đàn lên là mọi người có thể hiểu cô đang nghĩ gì, muốn nói gì và cần chia sẻ gì.

Mỹ Tâm hát Nhé anh, Đôi cánh tình yêu. Clip: Tùng Long.

Mỹ Tâm hôn Hà Anh Tuấn, đứng lên đàn hát như lên đồng

Trong suốt chương trình, không ít lần Mỹ Tâm trào nước mắt khi chứng kiến hàng chục nghìn khán giả hoà giọng với cô trong hàng loạt bản "hit" đình đám và bật đèn flash từ điện thoại để hỗ trợ tiết mục mà cô thể hiện. Nữ ca sĩ đã liên tục cảm ơn tất cả khán giả đã đồng hành cùng mình để có được một show diễn thành công tuyệt vời như hôm nay.

Mỹ Tâm ôm đàn guitar hát cùng Phan Mạnh Quỳnh - Khắc Hưng.

"Trong một phút bốc đồng, Tâm đã nghĩ mình cô đơn… nhưng tâm đã rất sai. Mình sai là vì mình đã nghĩ mình như vậy nhưng thực tế thì 30.000 khán giả có mặt tại đây để yêu thương Tâm. Tâm đã viết nên The Light để tri ân khán giả, những tri âm của mình, chưa bao giờ để mình cô đơn", Mỹ Tâm bộc bạch", Mỹ Tâm bộc bạch.

Một điều đặc biệt của liveshow Tri Âm là sự xuất hiện của 3 ca sĩ, nhạc sĩ khách mời gồm Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Wowy. Cả 3 đã mang đến cho chương trình những màn song ca và giao lưu ngẫu hứng vô cùng ăn ý với Mỹ Tâm trong hàng loạt tiết mục như: Rất vui được gặp nhau, Đúng cũng thành sai, Chuyện như chưa bắt đầu, My Friend, Tri kỷ, Love you to the moon and back, Bí mật… Sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn trong chương trình không chỉ đơn thuần là điểm nhấn mà còn tạo nên một sự bùng nổ chưa từng có. Ngay khi "chàng thơ họ Hà" xuất hiện, hàng loạt tiếng reo hò và vỗ tay vang lên kéo dài.

Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn xuất hiện như một cặp tình nhân. Ảnh: BTC.

Tối qua, Hà Anh Tuấn chọn một áo vest màu mận chín, Mỹ Tâm tâm diện váy hồng nhung đỏ tươi. Hà Anh Tuấn đùa cả hai như hai phong bao lì xì, còn khán giả thì xem họ như một cặp cô dâu – chú rể. Trong lúc hát, cả hai nắm tay nhau rất chặt, như thể họ là một đôi tình nhân tự thuở nào.

Ngay khi kết thúc tiết mục, khán giả ở dưới hò reo "hôn đi… hôn đi". Hà Anh Tuấn giả lả không nghe thấy còn Mỹ Tâm không ngại nói luôn "Người ta bảo chúng mình hôn nhau đi đấy!". Sau một phút bối rối, Hà Anh Tuấn chìa má để Mỹ Tâm hôn nhẹ lên và tất cả cùng vỡ òa trong niềm hân hoan của khán giả mến mộ.

Mỹ Tâm hôn má Hà Anh Tuấn sau khi hát song ca Rất vui được gặp nhau. Clip: Tùng Long.

Trong liveshow, Mỹ Tâm thay hơn 20 set trang phục cùng hàng loạt phụ kiện. Mỗi bọ trang phục đều giúp cô biến hoá phù hợp với mỗi tiết mục. Khả năng vũ đạo điêu luyện của Mỹ Tâm cũng được thể hiện qua nhiều tiết mục như: Cô ấy là ai, Đâu chỉ riêng em, Anh chưa từng biết, Lạnh lùng, Nơi mình dừng chân, Hào quang, Anh chưa biết đâu, Vì em quá yêu anh, Nụ hôn bất ngờ, Người hãy quên em đi. Bên cạnh đó, tài năng chơi nhiều nhạc cụ khác nhau như guitar, guitar điện, guzheng, piano... trong các tiết mục: Nhớ mùa Thu Hà Nội, Cây đàn sinh viên, Nếu anh đi, Đừng hỏi em, Như một giấc mơ.

Mỹ Tâm biến hóa với 20 bộ trang phục trong liveshow Tri Âm. Ảnh: BTC.

Ở phần giữa chương trình, Mỹ Tâm vẫn không quên cùng Khắc Hưng và Phan Mạnh Quỳnh hát bài "Tri Âm" để tưởng nhớ về người anh, người đạo diễn tài ba Huỳnh Phúc Điền và thay cho lời cảm ơn khán giả. Chính đạo diễn họ Huỳnh là người từng chắp cánh cho những liveshow đầu đời của cô. Và cũng chính anh là người đã tổ chức liveshow đầu tiên của cô trên sân vận động Mỹ Đình cách đây 18 năm. Mặc dù hát cùng hai nhạc sĩ trẻ, sáng tác nhiều hơn ca hát nhưng Mỹ Tâm đã khéo léo tiết chế để không lấn lướt khách mời và cũng không quá bị chìm khi tam ca.

Khán giả cuồng nhiệt cổ vũ cho Mỹ Tâm khi hát The Light. Clip: Tùng Long.

Sân khấu và kịch bản của liveshow Tri Âm được tính toán khôn khéo để tất cả các khán giả, từ những fan lâu năm đến những fan mới... có thể chìm đắm với cảm xúc riêng của bản thân trong liveshow. Sân khấu được chia làm 5 màu sắc khác nhau từ trắng, cam - vàng, xanh, đỏ đến hồng, tương ứng với sự thay đổi của cảm xúc qua các tiết mục được trình diễn trong chương trình, từ ballad nhẹ nhàng đến dance bốc lửa.

Điều gì khiến liveshow Mỹ Tâm đạt được 30.000 khán giả?

Liveshow Tri Âm đã chính thức ghi dấu vào kỷ lục như một liveshow đông nhất, lớn nhất... trong lịch sử VPOP. Nhiều người cố lí giải nguyên nhân khiến liveshow Mỹ Tâm đạt được con số 30.000 khán giả tham dự bởi đây là điều chưa hề có trong tiền lệ. Theo sơ đồ bán vé được công bố trước đó, có tới 10 hạng vé với giá dao động từ 500 nghìn đến 4 triệu đồng nhưng nhiều hạng vé đã "cháy" ngay khi mở bán. 10.000 vé đầu tiên được bán ra đã hết vèo trong 10 phút.

Mỹ Tâm luôn giữ được dức nóng dù đã ngoài 40 tuổi. Ảnh: BTC.

Trước hết, dù tháng 11, Hà Nội có rất nhiều liveshow nhưng "Tri Âm" lại là liveshow đã "hẹn ước" từ trước. Theo đó, đáng lẽ liveshow này đã được tổ chức từ năm 2020. Tuy nhiên, di dịch Covid-19 nên đã bị hoãn lại đến thời điểm hiện tại mới tổ chức được. Vì lẽ đó, cộng đồng fan yêu mến Mỹ Tâm đã phải chờ đợi trong một thời gian dài để được "quẩy" cùng thần tượng của mình.

Mỹ Tâm bật khóc khi hát Cô gái đến từ hôm qua. Clip: Tùng Long.

Bản thân Mỹ Tâm cũng là một trong những ca sĩ hiếm hoi trong làng nhạc Việt có thể tổ chức liveshow tại sân vận động với quy mô hàng chục nghìn khán giả. Cô có lượng fan đông đảo và trung thành nên các liveshow của Mỹ Tâm đều luôn trong tình trạng cháy vé. Để có được điều này, ngoài sức nóng của tên tuổi Mỹ Tâm thì còn là chất lượng nghệ thuật và sự đầu tư không tiếc tay cũng khiến các liveshow của Mỹ Tâm luôn được gửi gắm kỳ vọng.

Mỹ Tâm được đẩy xe đi vòng quanh sân vận động để tương tác với khán giả của mình. Ảnh: BTC.

Trên hết, phải nhìn nhận rằng Mỹ Tâm có sức hút rất riêng bởi bao năm qua không có ai có được giọng hát như cô. Giọng hát của nữ ca sĩ xứ Đà bao nhiêu năm vẫn ổn định phong độ. Cô không ngừng làm mới mình bằng nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nhưng trên trên tinh thần "ai nghe cũng thích". Có lẽ vì thế mà trên sân khấu Tri Âm tối qua, không chỉ có khán giả trẻ, nhiều khán giả trung niên cũng có mặt để nghe cô hát. Họ chính là những người đã yêu mến cô từ những ngày đầu mới chập chững vào nghiệp cầm ca và vẫn vẹn nguyên tình yêu với cô cho đến tận bây giờ.

Những khoảng khắc tuyệt vời trong lievshow Tri Âm. Ảnh: BTC.

Một điều không thể không nói đến đó là Mỹ Tâm là nghệ sĩ biết giữ gìn hình ảnh, có lối sống văn minh và rất gần gũi với khán giả. Cô luôn nói không với scandal và luôn thầm lặng làm thiện nguyện. Cô cũng không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, truyền hình để đánh bóng tên tuổi một cách khiên cưỡng. Bất kỳ lúc nào và ở đây, nữ ca sĩ cũng giữ được cái "chất" của mình đó là sự gần gũi, trân trọng khán giả và hoạt động nghệ thuật một cách đầy nghiêm túc. Chính những lí do đó khiến tình yêu của khán giả dành cho cô càng bền chặt và sức nóng của cái tên Mỹ Tâm chưa bao giờ nguội lạnh.