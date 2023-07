Mỹ Tâm khiến khán giả Vietnam Idol "choáng váng" khi thừa nhận: 21 tuổi vẫn chưa biết yêu ai

Tập 2 Vietnam Idol 2023 vừa lên sóng tối qua (15/7) với nhiều màn thể hiện ấn tượng ấn tượng. Bộ ba giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn và Nguyễn Quang Dũng vẫn cho thấy sự ăn ý trong cách nhận xét, đánh giá về thí sinh sau nhiều năm làm việc chung.

Hà An Huy là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm trong tập 2 Vietnam Idol 2023 vì từng là quán quân của cuộc thi Bài hát hay nhất. Anh mang đến ca khúc tự có tên Rơi do chính mình sáng tác chỉ cách 2 ngày trước vòng ghi hình. Hà An Huy chia sẻ ca khúc này viết về chuyện tình đổ vỡ của mình cách đây 2 tháng.

Nghe được lời tâm sự này, Mỹ Tâm lên tiếng: "Năm 21 tuổi em vẫn còn chưa biết yêu nữa đó anh Huy Tuấn ơi". Chia sẻ thú vị này của nữ ca sĩ ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ trước tâm sự của Mỹ Tâm. Không ít người cũng cho rằng, Mỹ Tâm có vẻ không quá mặn mà với chuyện tình cảm lứa đôi khi hiện tại vẫn chưa lập gia đình.

Mỹ Tâm tại chương trình Vietnam Idol 2023. (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, tại gameshow, Mỹ Tâm dành nhiều lời khen cho Hà Anh Huy. Cô cho biết: "Em có giọng hát, có sự tự tin, mọi thứ ở em bừng sáng. Em làm cho chị cảm giác muốn nghe tiếp một ca khúc bi nhưng không buồn. Bài hát cũng có những cái cao độ, đi nhảy rất là hay. Em sáng tác rất giỏi và chị rất thích". Nhạc sĩ Nguyễn Quang Dũng cũng đồng tình với những nhận xét của Mỹ Tâm về Hà An Huy.

Tại tập 2 Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm cũng đích thân thị phạm đoạn điệp khúc Cô đơn trên sofa của Tăng Duy Tân chỉ ra những khuyết điểm của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả được nghe giọng hát của Mỹ Tâm trong một bản "hit" của Hồ Ngọc Hà, dù thể hiện một đoạn ngắn, Mỹ Tâm cho thấy cách hát điêu luyện, cảm xúc.

Gây bất ngờ trong tập 2 là sự xuất hiện của diễn viên Quang Trung. Đặc biệt, anh cũng từng tham gia dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh với Mỹ Tâm nhiều năm về trước.



Quang Trung xuất hiện tại Vietnam Idol 2023 gây nhiều bất ngờ. (Ảnh: NSX)

Mang đến ca khúc đã từng ra mắt Giá như mình từng yêu nhau, Quang Trung đã nhận được những lời nhận xét tích cực từ Nguyễn Quang Dũng và Huy Tuấn. Nam diễn viên đã chinh phục được hai nam giám khảo nhờ giọng hát có màu sắc riêng và cách đặt cả tâm hồn vào ca khúc, cho thấy sự nghiêm túc khi đến với chương trình.

Trong khi đó, Mỹ Tâm đã chỉ ra những khuyết điểm trong phần dự thi của Quang Trung chính là việc lạm dụng rung trong câu hát và lấy hơi sai cách dẫn đến các nốt treo chưa được tốt. Mặc dù trao cho Quang Trung tấm vé vàng nhưng Mỹ Tâm lại khá đắn đo vì sợ mất đi một diễn viên hài. Tuy nhiên vì nhận thấy Quang Trung đã làm tốt cả hai mảng diễn xuất lẫn ca hát, cô khẳng định không có lý do gì để không trao cho anh chàng tấm vé vàng vào vòng kế tiếp.

Gameshow Vietnam Idol 2023 cho thấy nhiều ấn tượng tích cực với chất lượng thí sinh được tuyển chọn khá kỹ càng, màu sắc đa dạng. Chương trình được phát sóng vào tối thứ 7 hàng tuần lúc 21h15 trên VTV3.