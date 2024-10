Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu của Houthi ở Yemen

Quân đội Mỹ tấn công một số thành phố ở Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa và thành phố cảng quan trọng Hodeidah.

Lực lượng từ Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), bộ chỉ huy quân sự chịu trách nhiệm về các lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông, "đã tiến hành các cuộc không kích vào 15 mục tiêu của Houthi tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen do Iran hậu thuẫn hôm nay", họ cho biết trên X vào thứ Sáu 4/10. Bốn cuộc không kích nhắm vào Sanaa và bảy cuộc tấn công vào Hodeidah, theo kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành.



Các cuộc không kích ở Hodeidah đã tấn công sân bay và khu vực Katheib, nơi có một căn cứ quân sự do Houthi kiểm soát, Al Masirah cho biết.

CENTCOM cho biết trong bài đăng trên X rằng "Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn và an ninh hơn cho các tàu của Hoa Kỳ, liên minh và tàu buôn", đồng thời nói thêm rằng các cuộc không kích diễn ra vào khoảng 1400GMT.

Hãng thông tấn Associated Press, trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên, cho biết các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống vũ khí, căn cứ và các thiết bị khác thuộc về Houthi.

Al Masirah, không nêu chi tiết về bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào, cho biết Vương quốc Anh cũng tham gia vào các cuộc tấn công.

Nhưng Bộ Quốc phòng Anh đã phủ nhận hoàn toàn mọi sự liên quan đến các cuộc tấn công, theo một quan chức đã nói chuyện với văn phòng Al Jazeera tại London.

Washington đã nhiều lần tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ tháng 1 để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Người Houthi đã thực hiện gần 100 cuộc tấn công vào các tàu băng qua Biển Đỏ kể từ tháng 11. Họ đã đánh chìm hai tàu, bắt giữ một tàu khác và giết chết ít nhất bốn thủy thủ.

Người Houthi cho biết các cuộc tấn công của họ, đã làm gián đoạn giao thông hàng hải trên tuyến đường thủy quan trọng toàn cầu, nhắm vào các tàu có liên kết với Israel và nhằm mục đích thể hiện sự đoàn kết với người Palestine và phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Bây giờ, khi xung đột giữa Israel và Hezbollah, một nhóm khác được Iran hậu thuẫn, leo thang với các cuộc tấn công của Israel khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng ở Lebanon, người Houthi cũng đang yêu cầu Israel ngừng tấn công tại đó.

'Yemen sẽ không bị ngăn cản'

Israel cũng đã tấn công Yemen bằng các cuộc không kích của Israel vào Hodeidah vào tháng trước, giết chết ít nhất năm người sau khi nhóm này tuyên bố đã nhắm vào Sân bay Ben Gurion của Israel bằng một tên lửa.

Các cuộc không kích mới nhất diễn ra một ngày sau khi Houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Tel Aviv. Quân đội Israel cho biết họ đã chặn được "một mục tiêu trên không đáng ngờ" ngoài khơi miền trung Israel vào đêm qua mà không đưa ra thêm thông tin chi tiết.

Các cuộc tấn công cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Houthi đe dọa "leo thang các hoạt động quân sự" nhắm vào Israel sau khi họ dường như đã bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Mỹ bay qua Yemen. Và chỉ tuần trước, nhóm này đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công nhằm vào các tàu chiến của Mỹ.

Phiến quân đã bắn hơn nửa tá tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chống hạm và phóng hai máy bay không người lái vào ba tàu của Mỹ đang di chuyển qua eo biển Bab al-Mandeb, nhưng tất cả đều bị các tàu khu trục của hải quân chặn lại, theo một số quan chức Mỹ.

Hàng nghìn người đã xuống đường ở Sanaa hôm 4/10 để bày tỏ sự đoàn kết với người Palestine và người dân Lebanon trong bối cảnh các cuộc tấn công dữ dội của Israel.



"Hành động xâm lược thủ đô và các tỉnh của Yemen sau các cuộc tuần hành đoàn kết với Lebanon và Gaza là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm khủng bố người dân của chúng tôi," quan chức Houthi Hashem Sharaf al-Din nói với Al Masirah.

"Yemen sẽ không nao núng trước những cuộc tấn công này và sẽ tiếp tục kiên định đối đầu với kẻ thù bằng tất cả sức mạnh của mình".