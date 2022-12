Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, HĐND quận Hà Đông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức họp Kỳ thứ 8 bàn các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND quận Hà Đông cho biết, năm 2022, về phát triển kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp của quận ước tính thực hiện 11 tháng tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu thương mại, dịch vụ - du lịch, ước thực hiện 11 tháng tăng hơn 20%.



Năm 2023, quận Hà Đông sẽ tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4

Vốn đầu tư xã hội ước thực hiện 11 tháng tăng gần 23,6% so cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng ước đạt 85,7% so với dự toán giao, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước.

Ước thu ngân sách địa phương cả năm đạt hơn 101% so với dự toán giao. Công tác chi ngân sách Nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Quận và các phường tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và vệ sinh môi trường giai đoạn 2020 - 2025. Công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT), không để tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm TTĐT được tăng cường. Trong năm không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng phát sinh trên địa bàn.

Công tác quản lý nhà chung cư dần lập lại trật tự; trong đó, đẩy mạnh việc thành lập Ban quản trị tòa nhà, thúc đẩy các đơn vị chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì, bàn giao hồ sơ nhà chung cư và diện tích chung - riêng.

Ngoài ra, thực hiện các chỉ đạo của thành phố, trong năm, quận Hà Đông đã quyết liệt thực hiện các giải pháp giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4…

Về nhiệm vụ năm 2023, quận Hà Đông sẽ quan tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ như tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", làm tốt công tác dự báo nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời có trọng tâm…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng tâm là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, quyết định thu hồi đất của Nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Quận ủy về công tác GPMB theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, gắn với tiết kiệm chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023…