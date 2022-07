Nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo từng đóng chung phim với Nhã Phương, Hồng Đăng gây sốt

Nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo từng đóng cặp với Nhã Phương

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo hiện đang là bộ phim Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bằng chứng là tập đầu tiên bộ phim lên sóng chỉ đạt mức rating thấp khoảng 0.9%. Tuy nhiên, đến tập 6 Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đã đạt tỷ suất người xem "khủng" trên toàn quốc gần 10%.

Ngoài kịch bản phim thú vị, dàn diễn viên với diễn xuất tốt và ngoại hình đẹp đã góp phần không nhỏ vào thành công, tạo nên sức hút cho Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Trong đó, nam chính Kang Tae Oh gây chú ý với gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng. Anh chàng đúng chuẩn "soái ca" với sự ân cần, biết lắng nghe, quan tâm đặc biệt dành cho cô nàng Woo Young Woo - nữ luật sư thông minh, xinh đẹp bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, có niềm đam mê bất tận dành cho cá voi.

Vẻ điển trai của Nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. (Ảnh: ST)

Ngay khi bộ phim lên sóng, thông tin và hình ảnh nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo được khán giả tìm kiếm. Tuy nhiên, anh chàng này không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả Việt. Bởi trước khi đóng chính trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, Kang Tae Oh từng góp mặt trong bộ phim Tuổi thanh xuân (2016) được chiếu vào khung giờ vàng trên VTV. Trong bộ phim này, anh chàng đóng cặp với nữ diễn viên Nhã Phương.

Nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo từng đóng cặp với Nhã Phương, Hồng Đăng. (Ảnh: ST)

Diễn xuất của Kang Tae Oh trong phim Tuổi thanh xuân. (Nguồn: VTV)

Sự nghiệp nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo

Kang Tae Oh (tên thật là Kim Yoon Hwan) là thành viên của nhóm nhạc 5urprise. Dù bắt đầu đóng phim từ năm 2011 nhưng nam diễn viên chỉ xuất hiện với những vai diễn nhỏ trong các phim như: After School BokBulBok (2013); Queen's Flower (2015); Tiểu sử Chàng Nokdu (2019)...

Cho đến khi thủ vai nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, tên tuổi của Kang Tae Oh mới thật sự gây ấn tượng.

Kang Tae Oh Thủ vai nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. (Ảnh trong phim)

Phản ứng hóa học" của Kang Tae Oh và bạn diễn Park Eun Bin hiện tại vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả. (Ảnh trong phim)

Lee Joon Ho - nam chính phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo cũng là vai diễn hiếm hoi của Kang Tae Oh có chiều sâu, nhiều đất diễn. Nhiều người cho rằng vai diễn này với Kang Tae Oh như "trúng số độc đắc". "Phản ứng hóa học" của Kang Tae Oh và bạn diễn Park Eun Bin hiện tại vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả với những diễn biến tiếp theo của bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo.