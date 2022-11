Nam diễn viên "Harry Potter" từ chối xem phim do chính mình đóng

Anh đã đóng mọi vai, từ một xác chết có tri giác trong "Swiss Army Man", một người đàn ông biến thành ác quỷ trong "Horns" cho đến vai một bác sĩ có những cuộc trò chuyện tưởng tượng với chính mình… Có phải anh chỉ nhắm tới những vai diễn có chút "lạ đời"?

- Không hoàn toàn như vậy đâu. Bây giờ, tôi chắc chắn cũng nhận được rất nhiều thứ kỳ quặc có phần "tào lao". Tôi cũng không phải là người quá kỳ quặc. Nếu bạn có thể kể một câu chuyện theo một cách khá điên rồ thì bạn sẽ kết nối khác biệt với khán giả. Nếu bạn ngồi xuống và giảng cho ai đó về việc sự xấu hổ đã ngăn cản những người yêu nhau thì rõ ràng nó sẽ khô khan đúng không? Nhưng nếu bạn biến nó thành một xác chết như trong "Swiss Army Man", thì đó là một cuộc trò chuyện hấp dẫn.

Cảnh tôi đang cố gắng đi vệ sinh trong phim là cảnh mà tôi muốn xem với tư cách là một khán giả – giống như, chỉ một lần thôi, bạn muốn Người Nhện đáp xuống một tòa nhà và nói: "Ôi tôi đau chân quá!". Được đóng những vai có chút điên rồ chắc chắn là điều tôi thích thú.

Quan điểm của anh về diễn xuất phát triển như thế nào trong suốt sự nghiệp?

- Khi tôi bắt đầu, tôi không có quan điểm gì cả, vì khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Được làm việc với các diễn viên lớn tuổi hơn trong "Harry Potter" thực sự quan trọng. Điều tôi thích là xem những diễn viên tận tụy, chuyên nghiệp và biết rằng họ quan trọng, nhưng cũng tự ý thức được rằng, họ không phải là số một. Diễn xuất không phải là một quá trình sống hay chết. Những người như Imelda Staunton, David Thewlis, Gary Oldman… Michael Gambon là một người kinh điển có khả năng diễn xuất xuất sắc nhưng không có thời gian để xem nó quá nghiêm túc. Được chứng kiến những người đó làm việc khi bạn lớn lên thật tuyệt vời.

Anh có lo lắng khi biểu diễn trên sân khấu không? Làm thế nào để anh vượt qua điều đó?

- Chắc chắn rồi. Tôi hiện đang tập cho vở nhạc kịch "Merrily We Roll Along" của Stephen Sondheim tại New York Theater Workshop cùng với Jonathan Groff và Lindsay Mendez. Thật đáng sợ khi trong ba tuần nữa, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi đang làm trong phòng tập trên sân khấu. May mắn thay, tôi đã đóng rất nhiều dạng nhân vật thường lo lắng, vì vậy tôi có thể kiểm soát năng lượng lo lắng đó. Nhưng nếu chúng ta đến đêm khai mạc và ai đó nói: "Tôi không lo lắng", thì tôi sẽ nghĩ: "Bạn sắp phát điên lên". Bạn nên lo lắng.

Daniel Radcliffe sẽ đóng vai nhạc sĩ đại tài "Weird Al" Yankovic trong bộ phim “Weird: The Al Yankovic Story”. (Ảnh: The Guardian).

Có phải việc uốn tóc và chơi đàn accordion trong "Weird: The Al Yankovic Story đều là ý tưởng của riêng anh không?

- Bộ ria mép đều là tác phẩm của riêng tôi. Tóc xoăn thì không. Tôi đã nói chuyện với Al từ rất sớm, người đã nói với tôi rằng những người chơi đàn accordion trông tệ hại như thế nào trong phim. Tôi muốn ít nhất là có bàn tay của tôi ở đúng nơi. Tôi đã may mắn. Tôi có một người bạn chơi đàn accordion tự học sống gần đó ở New York, vì vậy tôi có thể đến chỗ anh ấy vài đêm một tuần và ít nhất cũng có thể sử dụng được tàm tạm.

Tin đồn kỳ lạ nhất anh từng đọc về bản thân là gì?

- Tôi có vệ sĩ dắt chó đi dạo. Một người khác nói rằng, tôi đang uống bia do các nhà sư người Bỉ nấu theo yêu cầu. Một điều nữa là tôi nhờ trợ lý của mình giơ các bản thảo trước gương để tiết kiệm thời gian, tôi có thể đọc chúng trong khi làm tóc và trang điểm.

Anh nghĩ gì về những nhận xét của Alan Rickman (vai giáo sư Snape phim "Harry Potter") trong nhật ký của mình rằng, anh sẽ trở thành một đạo diễn tuyệt vời?

- Tôi nghĩ anh ấy rất tốt bụng. Tôi vô cùng hãnh diện khi anh ấy coi tôi như một đạo diễn. Tôi hy vọng anh ấy đúng. Tôi rất muốn làm đạo diễn nhưng đó không phải là điều mà tôi xem nhẹ, vì vậy tôi sẽ không cố chen lấn mong ước đó khi làm diễn viên. Có thể tôi sẽ cố gắng trong tương lai.

Daniel Radcliffe thành danh nhờ vào loạt phim "Harry Potter". (Ảnh: IT).

Anh có xem lại những bộ phim "Harry Potter" vào những ngày nghỉ để thư giãn không?

- Không. Đó không phải là ý tưởng của tôi về thời gian thư giãn. Tôi mới nhận ra rằng, một trong những phòng thu ở New York mà tôi thường thu âm nằm cạnh cửa hàng Harry Potter. Tôi đã nhìn thấy những chiếc túi Harry Potter đi ngang qua và nghĩ: "Có lẽ mình nên đi đường khác". Tôi yêu Potter. Tôi yêu thế giới phù thủy. Tôi yêu những gì nó đã mang lại cho cuộc sống của tôi. Nhưng như một cách để dành một ngày thì tôi không ngồi xuống và xem tất cả bộ phim này.

Daniel Radcliffe có nấu ăn ngon không?

- Tuyệt đối không. Đây là lý do tại sao tôi không thể tham gia MasterChef. Tôi có khoảng bốn món ăn và tôi sẽ không thừa nhận chúng là gì vì có hai món thật đáng xấu hổ, chúng thậm chí không phải là món ăn. Không đời nào tôi lại giao tài năng nấu ăn rác rưởi của mình cho The Guardian! Tôi có thể nấu ăn để giữ cho mình sống sót trong một ngôi nhà nếu mọi thứ khác trở nên tồi tệ, nhưng chỉ thế thôi.

Điều kỳ lạ nhất về anh là gì?

- Chúa ơi, tôi không biết. Có lẽ sự nghiệp của tôi? Tôi nghĩ tôi khá bình thường trong phần lớn cuộc đời mình. À, tôi bị ám ảnh bởi việc săn hàng giảm giá, tôi không thể nấu ăn và tôi ở trong các khách sạn nơi họ có các khóa học tạo lửa. Này, bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ cần phải tạo ra lửa.