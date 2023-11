Nam diễn viên người Việt đóng cảnh hành động trong "The Marvels" là ai?

The Marvels nối tiếp câu chuyện ở phần một, kể về cuộc phiêu lưu của Captain Marvel cùng hai siêu anh hùng khác - Monica Rambeau và Ms Marvel. Họ lập thành biệt đội Marvel để khám phá lỗ sâu liên quan người Kree da xanh. Phim có sự góp mặt của Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Park Seo Joon...



Tiến Hoàng là diễn viên Việt Nam định cư tại Anh. Ảnh: NVCC

Không phải lần đầu tham gia phim Hollywood, Tiến Hoàng đã quen với việc chạm mặt với các ngôi sao hàng đầu thế giới trên phim trường. Như những lần trước, Hoàng coi cơ hội tham gia The Marvels là một dịp phát triển kỹ năng hành động - võ thuật và học hỏi kỹ thuật làm phim, tổ chức làm phim của quốc tế.

Để giữ bảo mật kịch bản Tiến Hoàng chỉ được biết đây là một trận đánh lớn và quan trọng, có sự xuất hiện của các diễn viên chính trong The Marvels. Dàn diễn viên hành động được yêu cầu có kỹ năng chiến đấu bằng vũ khí tốt, tránh gây thương tích cho diễn viên. Do công việc bận rộn, Tiến Hoàng chưa thể thu xếp ra rạp xem phim, anh cũng không biết chính xác hình ảnh của mình nằm ở phần nào của bom tấn.

Đại cảnh của Tiến Hoàng thực hiện quy tụ hơn 100 diễn viên, gồm vai chính, vai phụ và quần chúng. Dù chỉ là một cảnh, thời gian quay kéo dài gần sáu tháng tại một phim trường ở Anh, chưa kể thời gian chuẩn bị và tập luyện trước đó. Bởi đây là cảnh phim quan trọng, nhà sản xuất muốn làm kỹ lưỡng và kỳ công.

Tiến Hoàng và bạn diễn trong The Marvel. Ảnh: NVCC

Tiến Hoàng sinh năm 1993 tại Hà Nội. 11 tuổi, anh theo gia đình sang London (Anh) định cư. Năm 2009, Tiến Hoàng theo học môn võ Thiếu Lâm tại Anh. Cơ duyên trở thành diễn viên hành động đến với anh vào 3 năm sau đó.

Khi rời Việt Nam đến Anh định cư, anh bắt đầu cùng một vài người bạn thực hiện một số dự án phim nho nhỏ. Rồi cũng có cơ hội tham gia đóng vai quần chúng trong phim Hollywood nhưng vì bận việc học nên anh từ chối. Về sau trước khi chuẩn bị nộp hồ sơ học đại học anh được bạn giới thiệu tham gia buổi casting phim hành động Ấn Độ mang tên Yamla Pagla Deewana.

Tiến Hoàng với tạo hình Ninja trong phim “Yamla Pagla Deewana”. Ảnh: NVCC

"Tại buổi casting, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè châu Á có cùng đam mê với mình và chợt nhận ra đây là sân chơi mà mình chưa từng được tiếp xúc qua bao giờ. Cuối cùng, tôi đã nhận được vai Ninja cho bộ phim Ấn Độ đó. Trong quá trình 1-2 tuần trải nghiệm, tôi cảm thấy đây là công việc mà mình đang kiếm tìm và có thể gắn bó lâu dài nên tôi quyết định dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất" - Tiến Hoàng từng chia sẻ.

Sau các vai diễn quần chúng, Tiến Hoàng dần có những vai tuyến phụ rõ mặt, diễn xuất nhiều hơn trong loạt bom tấn: Doctor Strange, Ready Player One, Star Wars: Han Solo, The Covenant, The Witcher... Anh từng được "Doctor Strange" Benedict Cumberbatch khen ngợi, có cơ hội hợp tác với "Superman" Henry Cavill và sao phim Brokeback Mountain - Jake Gyllenhal.

Trong đợt giãn cách xã hội đầu năm 2020, Tiến Hoàng được biết đến rộng rãi ở Việt Nam khi các đoạn video biểu diễn võ thuật, đóng lại phim của Chân Tử Đan, Ngô Kinh do anh thực hiện lan truyền trên mạng. Cùng thời điểm, anh nhận vai chính đầu tiên trong phim Võ sinh đại chiến của điện ảnh Việt.

Tiến Hoàng trong dự án phim “Ready Player One” và “6 Underground”. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Tiến Hoàng có mặt ở TP.HCM để trao đổi thêm kinh nghiệm làm phim hành động với các đội cascadeur anh từng làm việc chung. Nếu có dự án trong nước phù hợp, anh sẽ tham gia, song song duy trì công việc ở nước ngoài.

Vào năm 2021, nhờ nền tảng võ thuật ngoài đời, Tiến Hoàng được chọn đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Việt Võ sinh đại chiến. Tiến Hoàng vào vai chàng sinh viên Anh Khoa quê gốc Bình Định, đam mê võ thuật từ nhỏ nhưng bị mẹ cấm tập võ sau cái chết của cha.

Lần đầu về nước đóng phim, diễn viên võ thuật Tiến Hoàng bị các bạn diễn nhiều lần đấm trúng mặt, đánh trúng người.

Khiêm tốn không dám nhận mình quá giỏi võ, Tiến Hoàng chỉ thừa nhận chặng đường hơn 10 năm học võ Thiếu Lâm và kinh nghiệm tham gia các dự án Hollywood giúp anh dễ dàng nhập vai trong các bài tập, cảnh đấu võ của phim Võ sinh đại chiến.

Tiến Hoàng trong dự án phim Nữ sinh đại chiến. Ảnh: NVCC

Với lợi thế võ thuật ngoài đời, Tiến Hoàng hỗ trợ các bạn diễn của mình. Mỗi khi bắt đầu tập luyện bài mới hoặc vào cảnh quay mới, anh chủ động đánh chậm để bạn diễn quen động tác, bắt nhịp theo và đôi bên hiểu phong cách của nhau.

"Tập võ cũng giống như khiêu vũ. Nếu hai người không biết nhịp của nhau sẽ rất dễ giẫm lên chân nhau", Tiến Hoàng chia sẻ.



Tiến Hoàng cho rằng đóng phim hành động phải chấp nhận rủi ro. Ngay cả người xuất thân từ làng võ như anh cũng không tránh khỏi. Quá trình quay Võ sinh đại chiến, hầu như diễn với ai, Hoàng cũng bị bạn diễn đánh trúng, gây ra những vết bầm tím trên người. Ở cảnh quay trên sàn đấu, vì lỡ quên động tác của mình, Tiến Hoàng không né kịp và bị một võ sĩ đá trúng mặt rồi ngất xỉu.