Sáng 11/1 (giờ Hà Nội), Quan Kế Huy khiến giới chuyên môn thán phục khi giành giải Quả cầu vàng lần thứ 80. Nam diễn viên đã giành giải thưởng trong hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong "Everything Everywhere All at Once".

Quan Kế Huy đã xúc động khi bước lên sân khấu, cảm ơn đạo diễn Steven Spielberg - người đã cho anh cơ hội tham gia bộ phim "Indiana Jones and the Temple of Doom" để bắt đầu sự nghiệp điện ảnh.

"Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn ghi nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp Steven Spielberg ở đây tối nay. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên nhí trong "Indiana Jones and the Temple of Doom". Khi lớn hơn, tôi luôn tự hỏi rằng, đó có phải chỉ là may mắn hay không. Trong nhiều năm, tôi sợ rằng mình không còn gì để cống hiến nữa. Bất kể tôi đã làm gì, tôi sẽ không bao giờ vượt qua những gì tôi đạt được khi còn bé. Rất may, hơn 30 năm sau, có hai người đàn ông đã nhớ tới tôi. Họ nhớ đến đứa trẻ từng tham gia bộ phim Indiana Jones và cho tôi cơ hội để thử lại", Quan Kế Huy bày tỏ.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy giành Quả cầu vàng

Quan Kế Huy nhận Quả cầu vàng. (Ảnh: Variety).

"Kể từ đó, mọi thứ đã diễn ra theo một cách không thể tin được. Đạo diễn của "Everything Everywhere All at Once" Dan Kwan, Daniel Scheinert, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời. Các bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể mơ tới", Quan Kế Huy nói.

Đây là đề cử diễn xuất đầu tiên của Quan Kế Huy và giành chiến thắng tại Quả cầu vàng, đồng thời anh là diễn viên gốc Á thứ hai giành được giải thưởng cho nam diễn viên phụ (người đầu tiên là Haing S. Ngor cho vai diễn trong "Cánh đồng chết").

Quan Kế Huy bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai Data trong "Goonies" và Short Round trong "Indiana Jones and the Temple of Doom". Hai bạn diễn của anh trong "Everything Everywhere All at Once" cũng được đề cử là Dương Tử Quỳnh và Jamie Lee Curtis. Đạo diễn Daniel Scheinert và Daniel Kwan được ba đề cử cho đạo diễn, kịch bản và phim hay nhất. Trong đó, Dương Tử Quỳnh đã giành giải thưởng "Nữ chính xuất sắc phim điện ảnh hài - nhạc kịch" với vai Evelyn Wang trong phim.

Quan Kế Huy tham gia trong "Everything Everywhere All at Once" với vai Waymond Wang đã chinh phục người xem và giới chuyên môn nhờ màn trình diễn của mình. Vào vai người chồng ngọt ngào của Evelyn do Dương Tử Quỳnh đảm nhận, cả hai cùng nhau điều hành một tiệm giặt là bận rộn.

Bộ phim nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình và có số điểm ấn tượng trên các chuyên trang điện ảnh. "Everything Everywhere All at Once" đạt 8,9 điểm trên IMDb, góp phần đưa tên tuổi của Quan Kế Huy vụt sáng trở lại. Từ nam diễn viên từng bị Hollywood lãng quên, Quan Kế Huy trở thành ngôi sao gốc Việt giờ đây được truyền thông Mỹ săn đón nhiệt tình.

Quả cầu vàng năm nay đã vinh danh nhiều cái tên xứng đáng. Đạo diễn Quentin Tarantino công bố tác phẩm chiến thắng giải "Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc năm nay" là "The Fabelmans". Bộ phim đã vượt nhiều bom tấn đình đám trong năm như: "Avatar: The Way of Water", "Top Gun: Maverick"... để giành giải danh giá này.

Ở hạng mục "Series chính kịch xuất sắc", "House of the Dragon" - tiền truyện của series ăn khách "Game of Thrones" - thắng giải "Series chính kịch xuất sắc". Bộ phim "vượt mặt" nhiều dự án đình đám trong năm như "Better Call Saul", "The Crown", "Ozak", "Severance". “The Fabelmans” đã giành chiến thắng ở hạng mục "Phim điện ảnh xuất sắc".