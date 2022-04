Nam rapper nổi tiếng sẽ nhận án tù vì giết người?

Rapper Kidd Creole tên thật là Nathaniel Glover, 62 tuổi, anh là thành viên đời đầu của nhóm Grandmaster Flash and Furious Five cùng với anh trai Melle Mel, AKA Melvin Gloverm là nhóm được Jay-Z giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 2007. "Hit" nổi tiếng nhất của cả nhóm là "The Massage".



Vào ngày 1/8/2017, nam rapper đã xô xát với một người đàn ông vô gia cư 55 tuổi tên là John Jolly, người mà Kidd cho rằng, đã cố gạ tình anh ta. Kidd Creole đã đâm Jolly, người này sau đó đã chết trong bệnh viện.

Khi bị bắt một ngày sau vụ tấn công với cáo buộc giết người, Kidd Creole đã thừa nhận vụ tấn công trong một cuộc phỏng vấn với cảnh sát được ghi hình. Khi đó, nam rapper chưa biết rằng, Jolly đã chết trong bệnh viện.

Kidd Creole có thể nhận án tù lên đến 25 năm. (Ảnh: Variety).

"Thực sự, tôi cho rằng ông ta là người đồng tính, và hắn hỏi tôi "gì đấy" khiến tôi nghĩ rằng hắn ám chỉ tôi cũng là đồng tính. Vì vậy tôi hơi khó chịu", Kidd Creole thừa nhận với cảnh sát.

"Ông ta đã tiếp cận tôi. Tôi có một chút lo lắng. Tôi đã cố lùi lại nhưng ông ta vẫn tiếp tục tiến lên, sau đó tôi lấy con dao và đâm ông ta. Tôi ước gì mình chưa từng gặp hắn. Tất cả là lỗi của tôi, bởi vì tôi đã chọn đâm hắn và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó", nam rapper nói.

Ngay sau cuộc đối đầu, Kidd Creole rút con dao đâm Jolly hai nhát vào ngực. Nạn nhân sau đó được chở đến Bệnh viện Bellevue và chết tại đó.

Các công tố viên cáo buộc rằng, động cơ của Kidd Creole là kỳ thị đồng loại. Các luật sư của nam rapper cho biết, anh đâm Jolly vì sợ hãi và lập luận rằng hồ sơ y tế của Jolly không ủng hộ cáo buộc rằng anh chết vì vết đâm. Những người bào chữa cho nam rapper cũng cho rằng, rượu và thuốc an thần tại bệnh viện cũng góp phần vào cái chết của Jolly.

Một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã đưa ra phán quyết có tội trong vòng vài giờ sau khi luật sư của cả hai bên trình bày lập luận cuối cùng của họ. Kidd Creole sẽ bị kết án vào ngày 4/5 và phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù.