Trưa ngày 28/11, trên mạng xã hội lan truyền vụ nam sinh lớp 8 bị bạn tác động vào vùng kín ở Ứng Hoà, Hà Nội với nội dung " Dã man các em học sinh nhấc bạn lên rồi đóng vào cột cờ, xảy ra tại Trường THCS Hòa Nam, huyện Ứng Hòa ", kèm theo video clip gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và báo chí, ông Ngô Tiến Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đã có chỉ đạo rõ vụ việc.

Theo đó, UBND huyện Ứng Hòa p hê bình Trưởng phòng GDĐT huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam và Hiệu trưởng trường THCS Hòa Nam về việc chậm trễ trong công tác thông tin, báo cáo khi xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu khẩn trương báo cáo cụ thể quá trình diễn ra sự việc, quá trình xử lý của các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngôi trường xảy ra vụ nam sinh lớp 8 bị bạn tác động vào vùng kín ở Ứng Hoà, Hà Nội. Ảnh: FBNT

Thông tin chi tiết về vụ việc, UBND huyện cho biết: " Vào hồi 9h00 ngày 8/11 (giờ ra chơi tiết 2), nhóm 5 học sinh bao gồm: L.H.T (lớp 8C), N.H.T (lớp 8C), C.T.H (lớp 8B), N.D.L (lớp 8C), B.A.T (lớp 8D) đã trêu đùa, khiêng bạn là em Đ.V.S (lớp 8C) ấn dúi vào cột cờ.

Vào khoảng 16h ngày 24/11, giáo viên chủ nhiệm lớp 8C là cô Nguyễn Thị Minh nhận được tin nhắn video từ bà Nguyễn Thị G., phụ huynh của em Đ.V.S. Cô Minh đã báo cáo ngay Ban Giám hiệu nhà trường. Ngay sau khi nhận được thông tin nhà trường đã triệu tập các học sinh liên quan đến tường trình. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã báo cáo với Ban công an xã và đưa tất cả các học sinh liên quan sang trụ sở Ban công an xã làm việc. Sau đó, Ban công an xã đã hoàn thiện và lập hồ sơ vụ việc đối với những học sinh vi phạm.

Nhà trường cũng đã hướng dẫn phụ huynh em Đ.V.S đưa đến bệnh viện kiểm tra và có kết luận sức khỏe của em bình thường, không có ảnh hưởng gì.

Ngày 25/11, Hiệu trưởng trường THCS Hoà Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật. Hội đồng kỷ luật đã quyết định đình chỉ học tập 1-2 tuần với các em liên quan.

Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên nhà trường cũng đã tiến hành hòa giải để các em học sinh nhận ra lỗi sai và nghiêm túc sửa sai. Tất cả các em học sinh và phụ huynh trong hội nghị đều đồng thuận với kết luận của Hội đồng kỷ luật. Theo báo cáo cáo trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường, sau khi vụ việc xảy ra cho đến khi thành lập Hội đồng kỷ luật, các học sinh nêu trên vẫn tham gia học tập bình thường, không có hiện tượng mất đoàn kết giữa các học sinh.

Chiều ngày 28/11, đại diện lãnh đạo trường THCS Hòa Nam, công đoàn trường, đại diện UBND xã Hòa Nam đã đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình học sinh Đ.V.S. Gia đình em S. đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành đến thăm hỏi và không có ý kiến gì khác.

Ông Lê Ngọc Hoa, Chánh văn phòng Sở GDDT Hà Nội cho biết, Sở nắm được thông tin phản ánh. "Sở đã nhận được báo cáo của Phòng GDĐT huyện Ứng Hoà về vụ việc tại Trường THCS Hoà Nam. Tường trình của học sinh cho thấy, các em trêu đùa, nghịch ngợm. Rất may kết quả kiểm tra sức khỏe của học sinh không có vấn đề gì", ông Hoa cho biết.

Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các nội dung về đảm bảo an toàn trong trường học.