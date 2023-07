Nam sinh ở xã nghèo có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2023 khiến nhiều người bất ngờ khi không phải là học sinh đến từ trường chuyên, ở vùng trung tâm, mà là cậu học trò người dân tộc Thổ, ở Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn. Đó là em Cao Duy Thông, em Thông đạt điểm 56,65 điểm.

Cao Duy Thông - nam sinh người dân tộc Thổ, ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: NVCC

Ngay khi biết điểm thi, Cao Duy Thông không dám tin mình lại là người có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất toàn tỉnh, vì nghĩ có nhiều bạn xuất sắc, là học sinh trường chuyên, từng đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Cụ thể, điểm thi các môn tốt nghiệp THPT 2023 của Cao Duy Thông gồm: Toán 8,4 điểm, Ngữ văn 9,5 điểm, Lịch sử 9,5 điểm, Địa lý 9,25 điểm, Giáo dục công dân 10 điểm và Ngoại ngữ 10 điểm.

Cao Duy Thông bất ngờ khi môn Ngữ văn mình đạt 9,5 điểm. Mặc dù bài văn em đã viết hết được kiến thức, suy nghĩ, cảm xúc, nhưng bản thân em vẫn chưa dám chắc mình đạt điểm trên 9.

Đạt IELTS 8.0



Đặc biệt, trước đó, Cao Duy Thông đã tham gia thi IELTS và đạt 8.0 điểm mà không hề học thêm ở bất cứ trung tâm hay một lớp học trực tuyến nào.

Từ những năm THCS, Thông đều tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi của huyện ở hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh và đều đạt giải Nhất, giải Nhì trong 3 năm lớp 6, 7 và 8. Điều Thông tiếc nuối nhất là vì dịch Covid -19 nên em đã không được tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9.

Cao Duy Thông (bên phải) cùng thầy giáo và bạn học. Mặc dù không học thêm, Cao Duy Thông vẫn xuất sắc đạt IELTS 8.0 điểm. Ảnh: NVCC

Từ năm lớp 10, Cao Duy Thông cũng nuôi ý định thi chứng chỉ IELTS nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, nên em chỉ tự học. Thông tự tìm tài liệu để tự học. Phần nghe, nói Cao Duy Thông luyện bằng cách xem các clip trên mạng và tập nói hàng ngày để rèn luyện các kỹ năng. Lần đầu tiên thi IELTS, Thông đạt 7.5 điểm nhưng em muốn nâng cao kết quả của mình hơn. Vì thế lên lớp 12 em tiếp tục dự thi và đạt 8.0 như mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Trước khi thi tốt nghiệp THPT 2023, Cao Duy Thông đã xét học bạ và điểm IELTS trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, nam sinh không muốn phụ lòng tin của cô thầy, gia đình nên vẫn tiếp tục nỗ lực, học tập nghiêm túc để đạt được kết quả cao nhất.

Cao Duy Thông sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ làm nông ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Gia đình Thông có 3 chị em, tất cả đều nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới vì học giỏi, chăm ngoan. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên các chị gái của Thông đều không học đại học, đi làm sớm để phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Mọi hi vọng của các chị đều đặt vào em. Đó cũng là động lực để Thông cố gắng học tập và có được thành tích như ngày hôm nay.

"Từ khi Cao Duy Thông vào lớp 10, lúc nào, em cũng khiêm tốn, chăm chỉ, nỗ lực. Nhà ở xã vùng sâu, vùng xa, cách trường hơn 15km, trong suốt 3 năm THPT, buổi trưa em chỉ ăn tạm bánh mì hoặc xôi để chiều vào học tiếp cho kịp. Là giáo viên, tôi bất ngờ và tự hào khi em giành điểm số cao nhất tỉnh Nghệ An. Em Cao Duy Thông là tấm gương sáng cho học sinh nghèo, người dân tộc thiểu số ở ngôi trường còn rất nhiều khó khăn như THPT Cờ Đỏ", cô Nguyễn Thị Phương Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 cho hay.