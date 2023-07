Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT: Dự báo điểm chuẩn đại học năm 2023 từng khối ra sao?

Dự báo điểm chuẩn đại học năm 2023

Thầy Trần Mạnh Tùng, nguyên giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đánh giá: "Phổ điểm thi môn Toán giảm so với năm 2022, điều này đã được dự báo ngay sau khi đề Toán được công bố. Số thí sinh đạt từ 8 điểm đã giảm mạnh, chỉ bằng 2/3 so với năm 2022.

Phổ điểm các môn khác cũng có biến động. So sánh phổ điểm các môn khác của 2 năm 2022 và 2023 có thể thấy điểm môn Văn, Tiếng Anh, Sinh học tăng. Điểm Hóa học, Vật lý giảm. Do chỉ tiêu vào đại học lấy điểm thi tốt nghiệp THPT đã giảm đi nên dự đoán điểm chuẩn theo khối ở khoảng điểm từ 22 trở lên như sau:

Khối A0 (Toán, Lý, Hóa): Điểm chuẩn giảm từ 0.2 – 0.5 điểm; Khối A1 (Toán, Lý, Anh): Điểm chuẩn tăng từ 0.2 – 0.5 điểm; Khối D1 (Toán, Văn, Anh): Điểm chuẩn tăng từ 0.5 – 1 điểm; Khối B (Toán, Hóa, Sinh): Điểm chuẩn tăng từ 0.5 – 1 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Ths Phan Thế Hoài, giáo viên Ngữ văn tại TP.HCM cũng nhận định điểm chuẩn các trường top trên theo phương thức thi tốt nghiệp THPT đều tăng. Khối C, D truyền thống và các khối có tổ hợp môn Văn, Sử, GDCD đều tăng.

Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TP.HCM cho biết: "So sánh với năm 2022, điểm các trung bình của các môn năm nay thấp hơn năm ngoái khoảng 0,4 điểm, có môn tiếng Anh trung bình cao hơn năm ngoái khoảng 0,3 điểm.

Khối A00 điểm 29 - 30 thì ít hơn năm ngoái một chút, còn mức điểm từ 15 trở lên cũng tương tự như năm ngoái. Khối A01, B00, C00 tương tự năm 2022, sẽ có mức "điểm sàn" chỉ khoảng 15 và có điểm 29 - 30 ít hơn so với năm ngoái.

Tôi dự đoán là điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng từ 1,0 - 2,0 điểm, ở các khối A00, A01, D01 và giảm tối đa khoảng 1,0 - 1,5 điểm ở khối B00, C00. Lý do là điểm chuẩn năm nay giảm là do chỉ tiêu của các trường đại học đã tăng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Nếu như xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thì Trường Đại học Công thương TP.HCM đã tăng lên khoảng 20% (so với năm ngoái là khoảng 40% còn năm nay chỉ có khoảng 20%).

Hội đồng tuyển sinh trường mới đây cũng đã thông báo điểm sàn/ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mức điểm sàn các ngành dao động từ 16 - 20 điểm".

TS. Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay: "Sau khi có phổ điểm, nhà trường sẽ tiến hành phân tích. Sau 1, 2 ngày sẽ có điểm sàn và từ đó sẽ có dự báo chính xác tới các thí sinh".

Thí sinh yên tâm sử dụng kết quả để xét tuyển

GS Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ý kiến: "Những tín hiệu về kết quả kỳ thi THPT năm nay cho thấy đề thi đã có sự điều chỉnh, có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là những môn thi thuộc lĩnh vực STEM. Sự phân hóa, sự điều chỉnh của năm nay tốt hơn so với năm ngoái. Về tổng thể, kỳ thi đã diễn ra rất thành công, cơ bản giữ được ổn định như năm 2022. Bên cạnh đó tôi nhận thấy, công tác tổ chức, chấm thi, coi thi, công tác đảm bảo an ninh kỳ thi năm nay an toàn, nghiêm túc. Như vậy, kỳ thi THPT đã thành công tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng đề ra.

Năm nay, theo chủ trương của Bộ GDĐT, kỳ thi sẽ giữ mức ổn định đến năm 2025, do đó, các trường đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 như một kênh để tuyển sinh. Về điều này các trường đại học có thể yên tâm.

Về mức điểm tốt nghiệp THPT năm nay dự báo ở một số ngành sẽ có biến động một chút về điểm xét tiuyeern và có lẽ sẽ không tăng đối với khối khoa học tự nhiên. Thậm chí tỉ lệ % chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác có thể tăng lên nên có thể giảm từ 0,5 - 1 điểm. Về cơ bản, theo tôi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn so với năm ngoái và các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh".

Thí sinh tham khảo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023