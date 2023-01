Mới đây, Choi Jeong Won đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc ngoại tình và cho biết anh sẽ có những hành động pháp lý với người vu khống mình.



Vào ngày 10/1, Choi Jung Won cho biết: "Những thông tin chỉ xuất phát từ một bài báo dựa trên ý kiến một phía".

Về việc vợ của người cung cấp thông tin, Choi Jung Won nói: "Tôi không phải là người yêu cũ của cô ấy, chúng tôi chỉ là hàng xóm, hai gia đình quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Chúng tôi chưa bao giờ làm những gì đáng xấu hổ như bài báo buộc tội.

Tôi sẽ đưa vụ việc ra tòa án và có hành động pháp lý yêu cầu đền bù những thiệt hại mà tôi đã phải chịu".

Nam tài tử Hàn Quốc nói gì khi bị "tố" ngoại tình với phụ nữ đã có chồng?

Diễn viên Choi Jung Won. (Ảnh: IT).

Trước đó, vào ngày 9/1, một video có tựa đề "Nước mắt của một chủ gia đình ở độ tuổi 40... đời tư của một người nổi tiếng từ thần tượng trở thành kẻ phá hoại gia đình" được đăng tải. Theo nội dung video, người nổi tiếng A là cựu thần tượng đã ngoại tình với vợ của người cung cấp thông tin B.

Sau đó, cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm xem người đàn ông A là ai. Cuối cùng, danh tính của A là Choi Jung Won đã được tìm ra, sau đó nam diễn viên đã chuyển trang mạng xã hội cá nhân của mình sang chế độ riêng tư. Cuối cùng, vào ngày 10/1, Choi Jung Won đã đăng tải lời giải thích lên mạng xã hội.

Trong loạt tin nhắn Kakaotalk giữa hai người được tung ra trong video, một người trong đó được cho là Choi Jung Won. Người đàn ông không ngừng rủ rê người phụ nữ hẹn hò, gọi cô đi uống rượu, đi nhà nghỉ, rủ về nhà... Tin nhắn của anh gửi đến cô gái có nội dung: "Anh nhớ em", "Đi uống với anh"...

Bản thân người phụ nữ nói với chồng rằng, cô từng yêu Choi Jung Woo khi chưa kết hôn. Tuy nhiên, sau khi cô lập gia đình, Choi vẫn tiếp cận, gạ gẫm cô. Người phụ nữ thừa nhận với chồng rằng đã ngoại tình.

Người chồng - người tố cáo vụ việc viết: "Anh ta biết vợ tôi là phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn chủ ý tiếp cận và gặp gỡ thường xuyên. Điều này đã hủy hoại gia đình tôi, làm tổn thương tôi và con. Đứa trẻ phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Vợ tôi hiện đưa con trai về nhà ông bà ngoại". Người đàn ông hiện đâm đơn kiện Choi Jung Won.

Choi Jung Won (sinh năm 1981) là ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc UN. Nhóm từng ra mắt với đĩa đơn Voice Mail vào năm 2000. Sau khi bộ đôi tan rã vào năm 2005, anh chuyển hướng sang đóng phim và từng tham gia phim "Curtain Call", "She Would Never Know"...