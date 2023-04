"Nam thần màn ảnh" Liên Bỉnh Phát bất ngờ tham gia dự án điện ảnh của Đài Loan

Ngày 2/4, đoàn làm phim "Hoá Ngoại Chi Y" đã tổ chức khai máy chính thức tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), với sự góp mặt của diễn viên điện ảnh Việt Nam Liên Bỉnh Phát và ngôi sao "Du phi Hải Lan" Trương Quân Ninh dẫn dắt dàn diễn viên.

Đoàn làm phim "Hóa Ngoại Chi Y" khởi quay. (Ảnh: HK01).

Dù diện áo khoác tối màu nhưng cả hai diễn viên chính đều gây chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ và tươi tắn. Trương Quân Ninh ngoài 40 trông trẻ trung, ấn tượng với vóc dáng và chiều cao cân đối, trong khi Liên Bỉnh Phát khoe nét điển trai, nam tính, khẳng định danh hiệu "Nam thần Việt Nam duy nhất lọt top 100 nam thần hấp dẫn nhất" ở châu Á.

Nam thần Việt Nam Liên Bỉnh Phát tham gia phim điện ảnh Đài Loan

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh đảm nhận vai chính trong "Hóa Ngoại Chi Y". (Ảnh: HK01).

"Hóa Ngoại Chi Y" khắc họa cuộc sống và cuộc đấu tranh của những người nhập cư ở một vùng đất xa lạ, đánh dấu sự hợp tác giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Liên Bỉnh Phát vào vai một bác sĩ người Việt sống tại Đài Loan (Trung Quốc), không có giấy tờ hợp pháp nhưng có tấm lòng nhân ái và hết lòng vì bệnh nhân. Bạn diễn của anh, nổi tiếng từ "Nữ Y Truyện", vào vai một nữ bác sĩ phẫu thuật có đứa con bị bệnh. Là đồng nghiệp, họ dần đồng cảm với nhau và cùng nhau trở nên tốt hơn.



Liên Bỉnh Phát có mặt tại Đài Loan để quay phim. (Ảnh: IT).

Đây là lần thứ hai Liên Bỉnh Phát đóng phim nước ngoài sau "Song Lang", trước đó anh đã tham gia bộ phim Nhật Bản "Come and Go" với vai một thực tập sinh kỹ sư Việt Nam bị cuốn vào một vụ án giết người bí ẩn. "Hóa Ngoại Chi Y" dự kiến ra rạp vào cuối năm 2023.