Nam thanh niên bị đâm 27 nhát dao

Sáng 27/8, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) Đoàn Văn Danh cho biết, hiện công an đang tạm giữ lấy lời khai đối tượng đã cầm dao đâm hàng chục nhát vào nạn nhân gây thương tích nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nạn nhân Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi), ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) bị đâm 27 nhát dao vào cơ thể, nhưng may mắn thoát chết. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 12 giờ ngày 26/8, anh Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi), ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) đang ở nhà thì có Nguyễn Tấn Vinh (18 tuổi, ngụ cùng ấp) tìm đến để nói chuyện.

Lúc này, Dương khuyên Vinh lo làm ăn phụ giúp gia đình, bực tức "thằng anh" hàng xóm dám dạy đời, đối tượng lớn tiếng cự cãi kêu đừng nói nữa.

Con dao đối tượng đâm anh Trần Đỗ Thái Dương (28 tuổi), ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) đến cong lưỡi. Ảnh: Thiên Long

Tưởng sự việc dừng lại, anh Dương vừa đứng dậy định vào nhà thì bất ngờ Vinh rút con dao giấu sẵn trong người lao vào đâm trúng vào cơ thể anh nhiều nhát. Nạn nhân dù bị thương, nhưng cố gắng chạy thoát ra ngoài lộ gần 100m. Đối tượng tiếp tục truy đuổi đâm 7-8 nhát trúng vùng bụng, tay và ngực anh, máu chảy ra rất nhiều.

Một số thanh niên địa phương phát hiện chạy đến kêu Vinh bỏ dao xuống. Đối tượng thấy anh Dương máu ra quá nhiều liền cởi áo khoác bên ngoài bó vết thương, đồng thời kêu lên xe chở đi bệnh viện, nhưng người dân không chấp nhận.

Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Xuyên Á huyện Đức Hòa, rồi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

Theo gia đình, nạn nhân bị đâm 27 nhát dao trúng cơ thể, con dao gây án bị cong, nhưng nạn nhân may mắn thoát chết do chỉ bị trúng phần mềm.

Đối tượng Vinh bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an cùng tang vật gây án.