Mẹ bị đánh, con trai dùng dao đâm người khác trọng thương

Theo cáo trạng, khoảng 15h30, ngày 19/7/2022, chị Nguyễn Thị Thuyên (SN 1973, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà Đà Nẵng) đến chợ Nại Hiên Đông để mua đồ.



Lúc này, chị Thuyên gặp chị Trần Thị Trinh (SN 1989, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) tại quầy mỹ phẩm của chị Trinh. Do có mâu thuẫn ghen tuông từ trước nên giữa chị Thuyên và chị Trinh xảy ra xô xát đánh nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: D.B

Chị Trinh dùng chai nước hoa đánh vào người chị Thuyên thì được bảo vệ can ngăn. Chị Thuyên điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Nghĩa đến chở về, do đợi lâu nên chị Thuyên tự bỏ về do sợ phía chị Trinh tìm đánh. Chị Trinh cũng sợ bị tìm đánh nên chạy trốn vào trong chợ.

Lúc này, Trần Văn Bình (SN 1986, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà - là anh ruột của chị Trinh), làm ở tiệm sửa xe gần chợ, nghe em gái mình bị đánh nên cầm 1 cây sắt hình trụ đi vào chợ tìm người đánh chị Trinh.

Thời điểm này, Nguyễn Văn Nghĩa nghe mẹ điện thoại nói bị người khác đánh và nói ra chợ chở về. Khi Nghĩa đến khu vực hàng thịt và hàng ăn, không thấy mẹ nhưng thấy Bình.

Tại đây, cả hai xảy ra xô xát. Nghĩa cầm dao đâm liên tiếp hai nhát vào lưng và vai của Trần Văn Bình gây tràn khí, tràn dịch màng phổi trái và tràn khí mô mềm thành ngực sau cạnh cơ vùng sống trái từ D3- D7 với tỷ lệ thương tích 9%.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa mức án 8 năm tù.