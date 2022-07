Nam thanh niên bị súng bắn xuyên ngực: Hành trình điều tra truy bắt những kẻ gây án

Phát súng xuyên ngực

Ngày 4/7 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng liên quan đến vụ nam thanh niên bị súng bắn xuyên ngực tử vong.

Nạn nhân bị bắn tử vong là Phan Lê Thanh S (17 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Công an cho biết, cả hai nhóm đều trong nhóm tuổi vị thành niên chỉ vì mâu thuẫn bộc phát đã hành xử côn đồ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng Huỳnh Thế Anh Hào. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cũng theo công an, từ đầu năm đến nay, đây không phải là vụ án gây mất an ninh trật tự, giết người, hỗn chiến,... đầu tiên liên quan đến vị thành niên, thanh thiếu niên.

Được biết, mới hơn 6 tháng đã có trên chục vụ gây rối trật tự công cộng đều là nhóm tuổi vị thành niên, tội phạm ngày càng trẻ hoá.

Cụ thể liên quan đến vụ nạn nhân S, công an đã điều tra và xác định vụ án xảy ra vào rạng sáng 27/6.

Sau khi vụ án xảy ra, công an nhận được tin báo từ người dân về thông tin 1 người bị té ngã, tử vong trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hoà. Tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng ban đầu, công an xác định, nạn nhân tự ngã xe, không có va chạm với phương tiện nào khác.

Nhưng khi đưa nạn nhân về nhà xác, khám nghiệm tử thi thì lực lượng pháp ý phát hiện có dấu vết trên người nghi đạn bắn. Do đó công an bắt đầu vào cuộc điều tra.

Một khẩu súng tự chế trong vụ án nam thanh niên bị đạn bắn xuyên ngực tử vong. Ảnh: Tuệ Mẫn



Bước đầu xác định nạn nhân bị bắn bằng một phát đạn hoa cải. Và thông qua khám nghiệm công an đã thu giữ 1 đầu đạn bằng nhựa và 37 viên bi sắt.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, từ khám nghiệm ban đầu công an nhận định đây là vụ án nghiêm trọng nên rốt ráo điều tra. Các mũi hướng đến là nạn nhân S có thể bị truy đuổi trước khi té ngã tử vong nên công an tiếp tục lần theo các dấu vết.

Trích xuất camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được trước khi gặp nạn, S đã điều khiển xe lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc hướng về ngã tư Tân Phong và có khả năng bị truy đuổi, bắn từ phía sau nên mới té ngã xuống đường.

Khi xác định được hành vi của các đối tượng, lực lượng trinh sát đã tập trung điều tra, xác minh truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Châu Tuấn Kiệt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hành trình truy bắt

Qua điều tra, công an xác định trước khi xảy ra vụ án mạng nói trên, tại khu vực xóm Ruộng, phường Quang Vinh có 2 nhóm thanh niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Trong đó, nhóm 1 gồm khoảng 20 đối tượng do Châu Tuấn Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cầm đầu cùng đàn em gồm Dương Thanh Sang, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Trương Khắc Kiệt, Đinh Hữu Nguyên, Huỳnh Thế Anh Hào,...

Bắt giữ Kiệt và khám xét nơi ở của Kiệt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhóm này mang theo 2 súng tự chế cùng nhiều hung khí khác đi trên 7 xe máy đến chỗ hẹn.

Nhóm thứ 2 khoảng 10 đối tượng trong đó có Nguyễn Hữu Tịnh, Phan Hoàng Kỳ, Phan Lê Thanh S. Nhóm này cũng đã chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế, dao, mã tấu, gậy, “bom xăng” rồi cùng đi trên 6 xe máy tới nơi hẹn với nhóm 1.

Khi cả hai nhóm đến khu xóm Ruộng, Trương Khắc Kiệt đã dùng súng tự chế bắn chỉ thiên để cảnh cáo nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh. Sau đó nhóm Kiệt xông vào tấn công nhóm Tịnh. Bị tấn công bất ngờ, nhóm Tịnh kéo nhau lên xe rồi bỏ chạy theo nhiều hướng.

Thấy vậy nhóm Kiệt cũng lên xe đuổi theo, truy sát đến cùng. Khi đến đoạn đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Tân Tiến, xe của Trương Khắc Kiệt và Dương Thanh Sang đuổi kịp xe của Phan Lê Thanh S nên Dương Thanh Sang dùng súng bắn trúng khiến S ngã xuống đường, sau đó tử vong.

Lần được dấu vết, công an ra quyết định lần lượt bắt giữ các đối tượng gây án. Riêng Dương Thanh Sang, sau khi gây án đã bỏ trốn nhưng khi biết tin các bạn đều đã bị bắt nên Sang cũng nhanh chóng đến công an đầu thú.

Vào cuộc khám xét nhà, nơi ở,... của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng, 16 viên đạn, 3 chai “bom xăng”, 10 con dao tự chế và mã tấu, 2 cây gậy sắt cùng nhiều tang vật liên quan khác. Hào được xác định là kẻ đã cung cấp 2 khẩu súng cho Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt để đi gây án.

"Hầu hết các đối tượng tham gia vụ án đều ở lứa tuổi vị thành niên. Có nhiều đối tượng đã bỏ học từ rất sớm, sống lêu lổng, thiếu sự quan tâm của gia đình. Vì vậy khi được bạn bè rủ rê, nhiều đối tượng đã sẵn sàng tham gia gây họa", một cán bộ điều tra nói.

Cũng theo cán bộ này các gia đình cần quan tâm, giám sát kỹ con em để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.

Trong vụ án này, ngoài các đối tượng nói trên, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc để xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng điều tra, xác minh nguồn gốc khẩu súng tự chế mà các đối tượng đã sử dụng để gây án.

Hiện vụ án tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.