Nam vương Bước nhảy hoàn vũ vướng tin đồn hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc từng bị đuổi khỏi nhóm nhạc vì tự cao

S.T Sơn Thạch (tên thật: Nguyễn Cao Sơn Thạch, sinh năm 1990) từng là thành viên của nhóm nhạc 365 đình đám một thời do Ngô Thanh Vân thành lập, bồi dưỡng. Tuy nhiên, thời còn hoạt động trong 365, do tính tình trầm lắng nên anh khá mờ nhạt so với các thành viên khác.

Nhớ lại quãng thời gian tham gia các vòng thi để có cơ hội trở thành một mảnh ghép của 365, S.T Sơn Thạch tâm sự: "Vòng cuối cùng để được chọn vào dự án thành lập nhóm nhạc, chị Ngô Thanh Vân đã hẹn cả 4 thành viên lên và có cuộc trao đổi cùng với từng người trong căn phòng có ê-kíp quay hình lại.

S.T Sơn Thạch (áo trắng) thời còn hoạt động trong nhóm 365.

Khi đó, thành viên nào cũng đã muốn được công ty chọn đào tạo và rất muốn gia nhập vào nhóm nhạc, thể hiện được sự yêu thích và mong muốn. Riêng tôi khi đó còn nhỏ tuổi, lại được đi hát nhiều năm trước cho nên khá là tự cao khi trả lời những câu hỏi này. Điều đó làm chị Vân rất buồn vì với tính cách như vậy sẽ không trở thành người nghệ sĩ tốt được, thế là chị Vân đã từ chối tôi. Điều đó đã làm tôi rất bất ngờ và sốc".

Năm 2015, S.T Sơn Thạch tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Do được học múa balet từ nhỏ nên anh đã khẳng định bản thân qua từng phòng thi. Trong đêm chung kết, anh giành được giải Quán quân Bước nhảy hoàn vũ năm đó và trở thành nam vương đầu tiên trong lịch sử cuộc thi. Nhờ vậy, nam ca sĩ được công chúng biết đến nhiều hơn.

Không nản lòng vì mờ nhạt hơn so với các thành viên trong nhóm 365, S.T Sơn Thạch không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình.

Cuối tháng 7/2016, nhóm 365 tan rã, các thành viên tách ra hoạt động solo. S.T Sơn Thạch ghi danh tại cuộc thi The Remix – Hòa âm ánh sáng 2017. Thất bại trong cuộc thi này khiến anh sốc và dành ra hai năm để suy nghĩ, đánh giá về con đường nghệ thuật của mình, nâng cao kỹ năng.

Vài năm trở lại đây, S.T Sơn Thạch cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như: "Em là của anh", "Thật xa thật gần", "Monday is Funday"… Nhưng các sản phẩm này vẫn chưa tạo được tiếng vang và để lại ấn tượng trong mắt công chúng. Bên cạnh công việc ca hát, S.T Sơn Thạch còn chăm chỉ tham gia các gameshow như "Cuộc đùa kỳ thú", "Nhanh như chớp", "Giọng ải giọng ai"… để hình ảnh của mình gần hơn với khán giả.

S.T Sơn Thạch cho ra mắt nhiều MV nhưng chưa tạo được tiếng vang.

Về chuyện tình cảm, sau nghi vấn hẹn hò với hot girl Phương Tú, S.T Sơn thạch từng có thời gian bị đồn đoán bí mật yêu đương "ngọc nữ điện ảnh Việt" Ninh Dương Lan Ngọc. Tin đồn xuất hiện từ thời điểm cả hai hợp tác chung trong dự án phim điện ảnh "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" năm 2016.

Sau, S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, gameshow… Họ không ngại thể hiện sự quan tâm, thân mật khiến dân mạng càng thêm nghi ngờ. Trong một gameshow, Ninh Dương Lan Ngọc giả bộ trách móc S.T Sơn Thạch quá chăm sóc cho mình, nhất là về thời trang.

S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc từng vướng nghi vấn tình cảm.

Giữa đồn đoán của dư luận, S.T Sơn Thạch từng úp mở: "Biết đâu có ngày tôi sẽ công khai với Ninh Dương Lan Ngọc". Chính phát ngôn này của cựu thành viên nhóm nhạc 365 khiến đồn đoán tình cảm tay ba giữa anh và Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân xuất hiện.